Максим Леонидов, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис и Билли Новик «Длинный. Песни Александра Генслера»

Исполнитель: Максим Леонидов, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис и Билли Новик, Название: «линный. Песни Александра Генслера», Стиль: блюз-рок, Год: 2026

Творчество питерского блюзмена Александра Генслера явно не на слуху. Разве что поклонники Максима Леонидова, поднапрягшись, вспомнят об авторстве песни «Когда у Сереги срывает резьбу»... Все, что о тиражируется об Александре Генслере — то, что он работал автомехаником и выступал с группой «Генслер Блюз Бэнд» в маленьких клубах Санкт-Петербурга. Это, кстати, многое объясняет в отсутствие медийности у Генслера: в Питере можно запросто играть десятилетиями, абсолютно не выходя на всероссийскую арену. Но в августе 2025 года музыкант умер, и коллеги увековечили его песни, записав свои версии.

Из трибьюта (а, точнее — уже четверо бьют: Максим Леонидов, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис и Билли Новик) становятся понятно, что некоторые песни Александра Генслера отдают вторичностью. Так, «Сайгон блюз» наследует «Блюзу Шанхаю», даром, что его здесь поет Билли Новик, а не Евгений Маргулис. Ну а потенциал кафе «Сайгон» уже, по сути, был достойно раскрыт в «Будь для меня, как банка» «Аквариума» и «Ночи» «Кино». «Весна» выдержана в духе Александра Лаэртского. Ну а наличие меланхоличного юмора в большинстве песен Генслера роднят их с наследием новосибирского «Иван Кайфа».

Блюзмену, бкзусловно, удавались сельские истории, которые достались в трибьюте ироничному Алексею Кортневу. В «Без водки» описан бесславный конец водителя и экспедитора, которых занесло в глуш, а в «Она спустилась с небес» описана встреча пейзан с НЛО. Достаточно оригинален и «Рок-н-ролл в аду» с вокалом Максима Леонидова — по этой песне хоть снимай ремейк фильма «Эта веселая планета».

Кстати, советскому песенному наследию Александр Генслер также отдавал дань. В карикатуре на социалистических вождей «Революционные частушки» содержатся цитаты из песни «И вновь продолжается бой», а ностальгическая «Песня про большую беду» напоминает «Огонек». Трибьют, безусловно, удался, разве что можно было немного расширить спектр исполнителей. Скажем, в «Утреннем блюзе» явно напрашивается голос Евгения Феклистова из «Конца Фильма».