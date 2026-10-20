«ЙОРШ», 30 октября, VK Stadium
30 октября в московском VK Stadium прозвучат все хиты, на долгие годы осевшие в ваших плейлистах, редкие треки и, конечно, песни из нового альбома.
Начало в 19.00.
30 октября в московском VK Stadium прозвучат все хиты, на долгие годы осевшие в ваших плейлистах, редкие треки и, конечно, песни из нового альбома.
Начало в 19.00.
|официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026
|О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.
Комментарии читателей