«ЙОРШ», 30 октября, VK Stadium

15:38 20.10.2026

В 2026 году – «ЙОРШ» – один из хедлайнеров отечественной панк-рок-сцены – отмечает 20-летие и отправляется в самый масштабный тур за историю группы!

30 октября в московском VK Stadium прозвучат все хиты, на долгие годы осевшие в ваших плейлистах, редкие треки и, конечно, песни из нового альбома.

Начало в 19.00.