Сборник «Легенды мирового аккордеона. Minor Swing» (винил)
После издания двух томов мировых «Джазовых стандартов» на виниле лейбл Moroz Records позволил себе довольно неожиданный, но закономерный поворот. Спин оффом серии стал сборник «Minor Swing», всесторонне раскрывающий роль в джазе такого незаурядного инструмента, как аккордеон. Все мы привыкли к медоточивому звуку французской гармошки и порою удивляемся, а как в итоге музыкальная индустрия дошла до разухабистого аккордеона у Гарика Сукачева, Александра Ф. Скляра или, скажем, у группы «Ива Нова»? Коллекция «Легенды мирового аккордеона» прослеживает эту эволюцию от и до.
Всех совратил с пути истинного озорной парень по имени Джаз! Традиционный французский жанр мюзет постепенно насыщался свингующими ритмами. Революция в стане аккордеонистов произошла не в одночасье: какое-то время они еще придавали своим произведениям классическую форму, ориентируясь, как Джосс Базелли, на произведения Фридерика Шопена («Мазурка, соч. 6») и Иоганна Себастьяна Баха («Шутка»). Но уже в «Шутке» мы, например, слышим ощутимое расшатывание устоев, когда после зачина этой пьесы начинается настоящее свинговое буйство.
Тони Мурена создавал для аккордеона дивной красоты вальсы, вроде представленного на сборнике «Безразличия». А уже его друг и соратник Гюс Визер видел этот танец ощетиненным и опасным в «Вальсе ежей». Та же участь постигла и джазовые эвергрины, вроде «Summertime» в исполнении Марселя Аццолы или «Мэкки-Ножа» в интерпретации Джона Мейера. А гершвиновский «I Got Rhythm» вообще протягивает ниточку к называвшейся так же второй части сборника «Джазовые стандарты».
Название же этому сборнику дала пьеса «Minor Swing» Жо Прива. И вот тут как раз мы встречаем еще один важный элемент в развитии аккордеонного музыкального искусства — вездесущая цыганщина. Несмотря на то, что пламенный скрипач из этого рода-племени в записанной композиции так и остался безвестным, само произведение являет собой наглядный пример присущей джазовым аккордеонистам неукротимости. Говорят даже, что в день записи музыканты переусердствовали с вином во время обеда, поэтому «Minor Swing» и получился таким забористым! Об этом мы узнаем из увлекательных и содержательных биографий авторства Анатолия Савина во вкладыше пластики.
В цыганском влиянии на свингующих аккордеонистов обнаруживается, конечно же, и русский след. Джонни Мейер лихо переиначил «Очи черные». Ну а благодаря Жо Прива мы можем услышать в «Двух гитарах» не только аккордеон и стандартные джазовые инструменты, но и, например, кларнет. Держат марку и представленные на сборнике отечественные аккордеонисты — Виктор Заходяев с пышной «Дружбой» (знакомой нам по фильму «Зимний вечер в Гаграх») и Юрий Шахнов с вихреобразной «Крутится-вертится» из фильма «Юность Максима». Качество звучания этих композиций на виниле просто космическое, потому что они самые поздние по времени записи. Но и остальной материал сборника находится по саунду (не говоря уж обо всем остальном) на недосягаемой высоте.
Комментарии читателей