Сборник «Легенды мирового аккордеона. Minor Swing» (винил)

Сборник «Легенды мирового аккордеона. Minor Swing» (винил)

Исполнитель: Сборник, Название: «Легенды мирового аккордеона. Minor Swing», Стиль: джаз, Год: 2026

После издания двух томов мировых «Джазовых стандартов» на виниле лейбл Moroz Records позволил себе довольно неожиданный, но закономерный поворот. Спин оффом серии стал сборник «Minor Swing», всесторонне раскрывающий роль в джазе такого незаурядного инструмента, как аккордеон. Все мы привыкли к медоточивому звуку французской гармошки и порою удивляемся, а как в итоге музыкальная индустрия дошла до разухабистого аккордеона у Гарика Сукачева, Александра Ф. Скляра или, скажем, у группы «Ива Нова»? Коллекция «Легенды мирового аккордеона» прослеживает эту эволюцию от и до.

Всех совратил с пути истинного озорной парень по имени Джаз! Традиционный французский жанр мюзет постепенно насыщался свингующими ритмами. Революция в стане аккордеонистов произошла не в одночасье: какое-то время они еще придавали своим произведениям классическую форму, ориентируясь, как Джосс Базелли, на произведения Фридерика Шопена («Мазурка, соч. 6») и Иоганна Себастьяна Баха («Шутка»). Но уже в «Шутке» мы, например, слышим ощутимое расшатывание устоев, когда после зачина этой пьесы начинается настоящее свинговое буйство.

Тони Мурена создавал для аккордеона дивной красоты вальсы, вроде представленного на сборнике «Безразличия». А уже его друг и соратник Гюс Визер видел этот танец ощетиненным и опасным в «Вальсе ежей». Та же участь постигла и джазовые эвергрины, вроде «Summertime» в исполнении Марселя Аццолы или «Мэкки-Ножа» в интерпретации Джона Мейера. А гершвиновский «I Got Rhythm» вообще протягивает ниточку к называвшейся так же второй части сборника «Джазовые стандарты».

Название же этому сборнику дала пьеса «Minor Swing» Жо Прива. И вот тут как раз мы встречаем еще один важный элемент в развитии аккордеонного музыкального искусства — вездесущая цыганщина. Несмотря на то, что пламенный скрипач из этого рода-племени в записанной композиции так и остался безвестным, само произведение являет собой наглядный пример присущей джазовым аккордеонистам неукротимости. Говорят даже, что в день записи музыканты переусердствовали с вином во время обеда, поэтому «Minor Swing» и получился таким забористым! Об этом мы узнаем из увлекательных и содержательных биографий авторства Анатолия Савина во вкладыше пластики. 

В цыганском влиянии на свингующих аккордеонистов обнаруживается, конечно же, и русский след. Джонни Мейер лихо переиначил «Очи черные». Ну а благодаря Жо Прива мы можем услышать в «Двух гитарах» не только аккордеон и стандартные джазовые инструменты, но и, например, кларнет. Держат марку и представленные на сборнике отечественные аккордеонисты — Виктор Заходяев с пышной «Дружбой» (знакомой нам по фильму «Зимний вечер в Гаграх») и Юрий Шахнов с вихреобразной «Крутится-вертится» из фильма «Юность Максима». Качество звучания этих композиций на виниле просто космическое, потому что они самые поздние по времени записи. Но и остальной материал сборника находится по саунду (не говоря уж обо всем остальном) на недосягаемой высоте.

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