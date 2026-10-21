Арт-кабаре СеЛяВи «Неформат»

Исполнитель: Арт-кабаре СеЛяВи, Название: «Неформат», Стиль: кабаре-рок, Год: 2026

Второй альбом всегда становится серьезным испытанием для любой ярко заявившей о себе группы. Есть даже в музыкальной индустрии такой термин, как «синдром второго альбома». Дело в том, что с одной стороны, трудно удержать ту же планку, с другой — важно найти баланс между узнаваемым стилем и новыми находками. Арт-кабаре «СеЛяВи» справились с обеими задачами на отлично — в том числе, и благодаря удачно выбранной концепции альбома.

Ведь неформат — это и отказ от модных музыкальных тенденций, и нежелание следовать общепринятым нормам, и деже, в какой-то степени — полемика с самими собой. Все эти смыслы стали краеугольными и в новом альбоме «СеЛяВи». Сохраняя верность эстетике кабаре, музыканты снабдили, например, заглавную песню тяжелыми гитарными соло. Это было одним из способов передать присущую героине яркость, которая выгодно выделяет ее из понуро бредущей в метро толпы.

В «Понедельники» добавили серфу The Silvertonez («СеЛяВи» даже не исполняют ее на коцнертах без них). И тут слушателей ждет парадокс. Если в «Понедельниках» героиня вызывающе радуется первому буднему дню, то уже в следующей песне «Прокрастинация» жаждет подольше поспать в начале недели, рискуя завалить важное задание от начальства. Однако противоречия особого тут нет, и внимательный слушатель обнаружит в других песнях альбома причины такого положения вещей.

В «Танго с подушкой» прорываются жалобы на постоянный цейтнот и отсутствие отдыха. Эти же напасти становятся и причиной постоянных опозданий, мешающих героине наладить личную жизнь. Но, на самом деле, Создатель и здесь все устроил мудро, поскольку в «Бывшем бывшем» из всей череды ухажеров останавливаются все же на самом первом — то есть все уже было под рукой и суетиться не стоило. Аналогичный посыл и в песне «Бежать», ведь бегут здесь исключительно от себя.

В альбоме «Неформат» группа «СеЛяВи» решила поспорить с теми, кто считает источником суеты нашу столицу. Приджазованная «Москва» вкусно описывает «Белорусскую», Чистые Пруды и Арбат, давая понять, что мегаполис — твой друг. Таким же дружественным к слушателю оказывается и весь этот альбом.