Сборник «Ленпанк» (винил)

Исполнитель: Сборник, Название: «Ленпанк», Стиль: панк-рок, Год: 2026

«Орешек тверже — это панк-рок, плевать на ваши плеши». Эти слова из песни «Объекта насмешек», по сути, передают то главное, что нам надо знать о феномене ленинградского панка. Зародившись в 1979 году в квартире лидера «Автоматических удовлетворителей» Андрея Панова, ленпанк породил с дюжину команд, по музыке которых сейчас и можно судить о специфике самого феномена. Разгрызть скорлупу и распробовать все ядра крепкого орешка, удалось составителям сборника из лейбла «Сияние».

Панки начала 80-х смачно плевали на плеши, как членов Политбюро, так и их заокеанских оппонентов. Может, и зря они это делали, но таковы уж были реалии позднесоветского режима. С первых же звуков «Ленпанка» эта атмосфера дает о себе знать, потому что «Рейган-провокатор» «АУ» опубликована в концертном виде и начинается со слов, что администрация решила превратить их выступления. Проекты Андрея «Свиньи» Панова представлены на виниле также его недолго существовавшей группой «600» с бесшабашным «Манифестом».

Именно Свин дал будущему лидеру «Объекта Насмешек» Александру Аксенову прозвище «Резиновый Рикошет». Песня этого доисторического проекта «Пенное лекарство (Белая пена)» - один из главных раритетов данного издания. По ней можно проследить, как зарождался индивидуальный почерк Рикошета. Так, уже в своих сольных работах 90-х он пел о дегероизации ложных кумиров, а его зрелые тексты были насквозь кинематографичны. Зерно этого метода обнаруживаем в «Пенном лекарстве», где рассказчик ощущает себя зрителем, рассматривающим сомнительных героев. Настоящее украшение сборника — и хит «Объекта Насмешек» «Бляха-муха» с роскошной клавишной кодой в духе Сергея Курехина.

Если говорить об Андрее Панове, то он благословил появление еще двух групп - «Народное ополчение» и «Отдел самоискоренения». В первой рулил Алекс Оголтелый, во второй — Федор «Бегемот» Лавров, плюс они играли друг у друга. «Народное ополчение»считалось более абстрактным (хотя и прошлось по Брежневу в «Джамбе»), а «Отдел самоискоренения» действовал по принципу днем в газете, вечером — в куплете, поэтому и разродился крамольной «Военной монархией». Также Андрей Панов благословил на запись группу «Черный передел» будущего участника «Ленинграда» Алексей «Микшера» Калинина, выпросив для исполнения у них песню «Соловей», тоже представленную на сборнике.

К середине 80-х ленинградских панков захлестывает мода на ска, что в полной мере проявляется в «Метаморфозах» «Странных игр». Это музыка простых британских работяг, оттягивающихся вечером в барах. И хотя, как говорится в восьмистраничном буклете к данному изданию, ленинградские панки были интеллигентами, они тоже отдавали дань этой эстетике — взять хотя бы «Кировский завод» «Бригадного подряда». Ну а некоторые из этих музыкантов явно работали на будущее, как хулиганы из «Юго-Запада», в чьем «Выходном панке» предугадывается стилистика ранней актюбинской «Адаптации».