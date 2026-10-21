Скворцы Степанова feat. Торба-на-Круче «Улыбнись» (интернет-сингл)

Скворцы Степанова feat. Торба-на-Круче «Улыбнись» (интернет-сингл)

Исполнитель: Скворцы Степанова, Название: «Улыбнись», Стиль: рок, Год: 2026

У группы «Торба-на-Круче» репутация не самого веселого коллектива. Лидер команды Макс Иванов часто заостряет внимание на сложных аспектах взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но у него, например, есть такая светлая песня, как «На краю твоей улыбки». Возможно, именно это и побудило группу «Скворцы Степанова» пригласить его для записи песни «Улыбнись».

Сами «Скворцы Степанова» - еще те балагуры. Но в новинке с первых же строк неожиданно начинают оспаривать тезис «от улыбки станет всем светлей». Далее следует дежурная квинтэссенция фирменного питерского мрака. И в припеве Макс Иванов помогает, наконец, взять курс на позитив. Во втором куплете «Скворцы Степанова» поют, ни много, ни мало, об утрате веры — и тут же находят первопричину такого состояния, которая кроется в чрезмерном сидении в интернете. Качели от «любви до насилия» оказываются весьма захватывающими!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie