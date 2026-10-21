Скворцы Степанова feat. Торба-на-Круче «Улыбнись» (интернет-сингл)

Исполнитель: Скворцы Степанова, Название: «Улыбнись», Стиль: рок, Год: 2026

У группы «Торба-на-Круче» репутация не самого веселого коллектива. Лидер команды Макс Иванов часто заостряет внимание на сложных аспектах взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но у него, например, есть такая светлая песня, как «На краю твоей улыбки». Возможно, именно это и побудило группу «Скворцы Степанова» пригласить его для записи песни «Улыбнись».

Сами «Скворцы Степанова» - еще те балагуры. Но в новинке с первых же строк неожиданно начинают оспаривать тезис «от улыбки станет всем светлей». Далее следует дежурная квинтэссенция фирменного питерского мрака. И в припеве Макс Иванов помогает, наконец, взять курс на позитив. Во втором куплете «Скворцы Степанова» поют, ни много, ни мало, об утрате веры — и тут же находят первопричину такого состояния, которая кроется в чрезмерном сидении в интернете. Качели от «любви до насилия» оказываются весьма захватывающими!