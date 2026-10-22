СерьГа «Легенды русского рока» (двойной синий винил)

Исполнитель: СерьГа, Название: «Легенды русского рока», Стиль: рок, Год: 2026

Группа «СерьГа» давно и как мало кто заслуживала статусного сборника от Moroz Records «Легенды русского рока». Команда фатально недооценена, и о причинах такого расклада уже даже нет смысла говорить… История коллектива началась задолго до его основания: в 1993-м Сергей Галанин вовсю готовил сольный альбом «Собачий вальс», материал которого и войдет в итоге в репертуар его будущей группы. Из этой пластинки в «Легенды» попали «Теплый воздух от крыш» и «А что нам надо». Причем, бонус-трек «Чертополох» записан был в 1990-м еще в составе группы «Бригадиры», ну а в нынешний сборник он включен в пышной клавишно-гитарной версии с последней на данный момент пластинки «СерьГи» «Страна таксофонов» (2025). Круг изящно замкнулся…

При этом коллектив Сергея Галанина никогда не был вещью в себе. Достаточно вспомнить обилие дуэтных песен, которые составили материал двух его сольников - «Я такой, как все» (2003) и «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты» (2021). По понятным причинам, композиции из этих работ в «ЛРР» не вощли, зато здесь красуется дуэт с Алисой Вокс «Голоса» из той же «Страны таксфонов». Слушать эту посвященную ушедшим в иной мир самым близким людям композицию на виниле неимоверно увлекательно: вокал Сергея Галанина звучит с одной стороны, а его напарницы — с другой, при этом они отнюдь не разведены в звуковом пространстве, и между ними протянуты незримые нити потусторонних телефонных проводов.

Ощущение, что музыканты где-то рядом вообще не покидает при прослушивании этого сборника. Когда Сергей Галанин поет в «Чае с лимоном (Папе)» о взятой в руки гитаре, посреди грохочущих, как гудки паровозов, электрогитар, появляется скромная, но веская акустическая партия. В «Стране чудес» (которая вообще открывает компиляцию и задает ей тон) гитара ныне покойного Сергея Левитина уносит в смутные времена чеченских кампаний… И вдруг ты понимаешь, что сейчас эта песня, увы, еще актуальнее, что будет подчеркнуто посвященной памяти жертв 1 мая 2014 года в Одессе «Ромео и Джульетте», гневной отповедью «гендерным уравнителям» «Своим чередом» и горьким диагнозом нашему времени в «Сказочном лесе».

Но «СерьГа» никогда не увязала в панических настроениях. Целые стороны пластинок «Легенды русского рока» посвящены проверенным панацеям от всех бед. Сторона С (второй винил) полностью посвящена идеалам дружбы: тут вам и теплое послание самому надежному камраду «Мой друг», и реквием по навсегда ушедшему знакомому «Дорога в ночь», и забавный реверанс в сторону лихой подруги «Я хочу пить с тобой» (с приветами Крису Норману и Вячеславу Бутусову), и ободряющее слово поддержки в адрес всех своих «Хоровод».

Кстати, именно в «Хороводе» едва ли не впервые в творчестве Сергея Галанина появляется тема рая («в этом можно не верить, как в райский сад»). Раскрывается же она уже на стороне В (первая пластинка). В песне «Батарейки сели» дан универсальный рецепт подзарядки утраченных душевных сил. «Юрий Гагарин» - нетленная ода во славу покорителя русского Космоса. Полуакустический «Ангел» - посланец и утешитель именно из тех краев. Ну а «Крылья за спиной» показывают, что русский человек может достигать рая, даже, лежа на диване, и Илья Ильич Обломов из романа Ивана Гончарова — тому пример.

Необъятная ширь нашей души будет вновь прочувствована ближе к финалу «Легенд» - в песне «Бурый медведь». В этом мелодичном блюзе верно подмечены наиболее сущностные черты русского характера: гостеприимство, незлопамятность, отсутствие притязаний на чужие земли и готовность отстаивать свои до конца. Редко, в каком сборнике можно найти такую полноту смыслов, поэтому однозначно — надо брать!