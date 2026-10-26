Ольга Арефьева «Rose Red Rose» (интернет-сингл)

Ольга Арефьева «Rose Red Rose» (интернет-сингл)

Исполнитель: Ольга Арефьева, Название: «Rose Red Rose», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Народная английская песня «Rose Red Rose» относится к XV-XVI векам. В стихотворении лирический герой сравнивает свою любовь с красной розой, распустившейся в июне, и с прекрасной мелодией. Во второй части он использует гиперболу, заявляя, что будет любить возлюбленную вечно — пока моря не высохнут, а скалы не растают под солнцем.

Песню «Rose Red Rose» перепевали, конечно, многие. Ольга Арефьева недавно отметила этим кавером свой рождения. «Я записала его полностью самостоятельно, сыграла на всех инструментах и свела, лишь на мастеринг отдавала звукорежиссеру», - сообщила она в соцсетях. Получилось атмосферно — с и мощным многоголосием ближе к финалу. Параллельно Ольга Арефьева представила и клип на эту песню, где любуется в холодном сумраке красивейшими розами.

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