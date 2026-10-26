Мхи «Live in Moscow»

Исполнитель: Мхи, Название: «Live in Moscow», Стиль: нойз, Год: 2026

«Угоды наши скудные, пески, болота, мхи, скотинка ходит впроголодь, родится хлеб сам-друг», - писал Николай Некрасов. Ровно год назад 18 октября 2025 года мхи оккупировали Театр-Лаб «У Красных ворот». И это отнюдь не было результатом чьей-то халатности, а, напротив — Егор Горшков организовал концерт для авангардных музыкантов, которые остались довольны и выступлением, и публикой.

Голодную некрасовскую скотинку мы вспомнили не зря, потому что в этой свободно изливающейся импровизационной музыке и впрямь есть нечто от дореволюционной российской обездоленности. Все начинается с громыхания посудой — хозяйка хочет покормить скотинку, но ее начинают одолевать бесы. Тарагато (род восточной зурны) Сергея Летова зачем-то настойчиво манит в лес. За каждым кустом слышится угрожающее горловое пение Эдуарда Драгунова, которое быстро переходит в рыгающие звуки — будто исторгают из себя звездную плесень.

Очищенные от инородных напластований небесные светила начинают сиять с удвоенной силой — это гитара Дмитрия Каховского начинает, наконец, разгонять сгущающуюся хтонь. Но лешие, знамо дело, не сдаются — и лупят по своим бубном и кускам железа, что есть силы через агента «Мхов» Колояра Древедя. Но смелую сельскую женщину уже этим не напугать. В противостоянии темным пирожным силам она обретает чистый красивый голос услышать который можем и мы, благодаря Вере Сажиной…

Московское выступление увековечено лейблом «Выргород» на CD. Оформление немного хулиганское — «Мхи» покрыли первобытными пиктограммами Кремлевскую стену. Но если проект будет заявлять о себе такими темпами, то о нем вполне могут заговорить в недалеком будущем и на государственном уровне!