Лидер «Адаптации» отпраздновал юбилей No Pasaran!» перед закрытием легендарного клуба

Ермен «Анти» Ержанов сыграл концептуальную акустическую программу в актюбинском Shamrock Pub 23 октября 2026 года

Выступление было посвящено 15-летию альбома «Адаптации» «No Pasaran!» Несмотря на лобовое название, пластинка была далека от лозунгового искусства, а в песнях отразилось внутреннее смятение Ермена Анти, состав группы которого на тот момент был близок к распаду. В итоге в альбоме он мастерски запечатлел состояние душевной пустоты, которое к финалу преодолевалось. В этом смысле название «Они не пройдут» относилось не только к внешней действительности, но и настигающим порою всех нас деструктивным состояниям истерзанной души.

Таким же жизнеутверждающим оказалось и вступительное слово Ермена Анти к своему сету. Зрители узнали печальную новость: Shamrock Pub через несколько недель закроется. Как известно, в этом заведении (которое еще не так давно носило название Harat’s Pub) он и «Адаптация» дали немало знаковых концертов. «Но я привык к тому, что клубы открываются и закрываются, а жизнь идет своим чередом!» - подытожил Ермен и перешел к первой песне альбома «No Pasaran!» «Дождь над бензоколонкой».

Ермен Ержанов

Из этой же пластинки прозвучали следом «Любовь и каннибализм» и «Остановите войну» (по поводу последней музыкант напомнил, что сочинил ее еще в 2009-м). Исполненные Ерменом песни из других альбомов удачно легли в канву программы «No Pasaran!». Так, строчка «жизнь под забором, глухой карантин» из «Любви и каннибализма» была, по сути, развернута в песню «Под домашний арест», написанную в период короновирусной «самоизоляции». А к фразе «коренных извели под корень города и военкоматы» отличной иллюстрацией послужила «Вас слишком много», которую Ермен Ержанов охарактеризовал как историю двух молодых людей и одну из самых своих сильных вещей.

Ермен Ержанов

«Straight edge» он назвал единственным из альбома «No Pasaran!» примером социальной сатиры. «Сторонники такого образа жизни — спортивные люди, но смысл песни все же не в этом», - пояснил Ермен. На противоположном полюсе находился глубокий экзистенциальный трип «Джейн Доу» - как заметил автор, данная песня редко звучит в акустике. Поздняя «Невесомости нет» выражала то же состояние потерянности, свойственное альбому «No Pasaran!» Тем не менее, невесомость все же давала о себе знать в песне «Голоса и огни», где описывался метафизический полет героя с космодрома Байконур к Новому Иерусалиму. Контрольным выстрелом энергичной программы Ермена Анти стал прочитанный напоследок стих «Снимает жатву год 2026».

Две песни из альбома «No Pasaran!» все-таки не были сыграны в Shamrock Pub. «Где-то далеко» Ермен не исполнил, чтобы не снижать заданного градуса драйва, а «Тысячелетие» Корнея — из опасения ненароком запутаться в чужом тексте. Возможность их услышать будет на онлайн-квартирнике Ермена Ержанова в честь юбилея альбома «No Pasaran!» на YouTube 31 октября в 18.00 по Москве.

«Игра в классики»

Ну а в ожидающем своего закрытия Shamrock Pub выступили в этот вечер и другие его достойные резиденты. Детская группа «Контрабандисты», чья история и началась не так давно на сцене клуба, порадовали зрителей порцией социального рока и шаржей на обывателей, превратно относящихся к панкам. Вокалист громоподобной банды «Игра в классики» в шутку называл свою музыку «позитивной в стиле группы «Браво»», а на деле извергал жесткие боевики, вроде «Земли на карантине», «Степь зовет домой» и цоевской «Мамы-Анархии». Бард Алексей Валеев создал в зале весеннее настроение, побудившее некоторые парочки к эротичным танцам. Под занавес дала жару группа Trash Mandela, напомнив о золотых временах идейных альтернативщиков, вроде Генри Роллинза.

Фотографии предоставлены организаторами концерта