Тролль Гнет Ель «Трюлле»

Исполнитель: Тролль Гнет Ель, Название: «Трюлле», Стиль: фолк-рок, Год: 2026

Зачем снятся сны? Исключительно для того, чтобы быть похищаемыми троллями. Ведь, если верить группе «Тролль Гнет Ель», то эти мифологические существа лишены возможности созерцать по ночам сюжетные (и не очень) картины. Поэтому они всеми правдами и неправдами стараются лишить сна нас.

Вот что написали сами музыканты в предисловии к альбому «Трюлле»: «Тролли выслеживают через окна крепко спящих людей, похищают их подушки, набивают своими волосами, а потом подкладывают их обратно хозяину. При этом, встав у изголовья, тролли наклоняются к уху спящего человека, начинают легонько дуть в него и нашептывать-тихо напевать заговор-присказку - трюлле, заколдовывая спящего. После этого у человека портится сон, начинаются мигрени и бессонница, а его сны переходят троллю, который с восторгом их смотрит, фантазирует и проживает их вместо человека. Единственный способ избавиться от напасти - обнаружить волосы тролля, сжечь, а пепел закопать под камень».

По понятным причинам, снов-то как раз в новом альбоме искать и не приходится. «Интро. Тролль проснулся». Он явно зол из-за того, что ему вновь ничего не приснилось, поэтому немедленно начинает свою подрывную деятельность. Причем сразу начинает заметать следы, поскольку песня «Trylle» звучит на немецком языке. В песне «Наш сидр» коварный тролль находит отличный способ лишить свою жертву сна, непрестанно заливая в бедолагу бодрящий напиток.

Человек, лишенный сновидческого вдохновения, начинает мыслить прямолинейно и лозунгово. Отсюда, вероятно, такие песни, как «Сделай фолк великим вновь». «Йоль седой» здесь, видимо, тоже не случайна, потому что в новогоднюю ночь как раз обычно не спят. «Молот ведьм» заставляет вспомнить об одном из видов пыток — лишением сна. Но все же совсем обессонить героев у троллей явно не получается, потому что песня «Патрик Интернешнл» начинается со слов «сегодня я проснулся». Но и тут наступает очередной праздник, когда точно меньше всего задумываешься о сне. В результате в финальном треке тролль, наконец, засыпает.