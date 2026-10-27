Александр Башлачев «Легенды русского рока» (двойной синий винил)

Исполнитель: Александр Башлачев, Название: «Легенды русского рока», Стиль: акустический рок, Год: 2026

Александр Башлачев, увы, стал классическим примером непризнанного гения. За свою короткую жизнь он сыграл всего две сотни концертов, преимущественно — квартирных. При этом он скитался по чужим домам, не имел собственного состава музыкантов и канонических альбомов. Уже после гибели Башлачева стало ясно, что он, по сути, заложил основу самобытного русского рок-н-ролла, линию которого продолжили «Алиса» и «Калинов мост», «Гражданская оборона» и Янка Дягилева, «Сплин» и «Адаптация»…

Записи СашБаша и по сей день регулярно выходят на CD. Но вот сборники лучших песен появляются не так часто, как того хотелось бы. Moroz Records выпускал песни Александра Башлачева на компакт-диске в серии «Легенды русского рока» еще в 1998 году. Теперь настала очередь и аналогичного винилового релиза. Однако трек-листы в обоих изданиях отнюдь не дублируются.

Как известно, основной корпус песен Башлачева был сочинен им в течение всего лишь трех лет — с 1983 по 1986 годы. Филологи подразделяют этот путь на четыре периода. Но с учетом такого короткого срока периодизация не так уж важна. Не придерживались ее и издатели нынешнего двойного синего винила, руководствуясь скорее настроением песен и логично поставив первой «Время колокольчиков», которая ныне воспринимается как некий манифест. Взята она с «Таганского концерта», запись которого была произведена во время закрытого выступления Александра Башлачева для актеров Театра на Таганке.

Эмоционального контакта между ним и зрителями так тогда и не возникло, но это парадоксальным образом помогло улучшить результат, потому что музыканту удалось усилить в сыгранных песнях нерв и горечь. Неудивительно, что именно песни с «Таганского концерта» превалируют в нынешнем издании. Это и эпический «Ванюша», и сердечная «Сядем рядом», и программный «Триптих памяти В.С. Высоцкого», и не нуждающийся в представлениях «Посошок»...

Не могли составители проигнорировать и первую студийную запись Александра Башлачева 1984 года. С нее был взят, например, автобиографический «Поезд №193», отразивший свердловский период исполнителя — во время обучения на журфаке. Оттуда же взята, например, ерническая «Палата №6», которую Александр Башлачев избегал исполнять в свой последний период. Понемногу также взято с таких записей, как «Лихо», «Третья столица» и «Все будет хорошо».

Интересно, что шуточные песни Александра Башлачева, в отличие от CD-компиляции «Легенд», сюда не вошли. Впрочем, если не считать таковой «Грибоедовский вальс». Но об этой песне автор предисловия к обоим изданиям серии Анастасия Рахлина написала: мол, самое страшное, это смех публики под нее по инерции после «Слета-симпозиума» и «Подвига разведчика» на одном из башлачевских выступлений. Зато есть на виниле абсолютная редкость — пророческая во многих отношениях «Минута молчания» с первой студийной записи.

Качество звучания винилов великолепно. Отчетливо слышны не только слова и обертона гитары, но и звуки его знаменитых колокольчиков, которые однако присутствуют не во всех представленных здесь песнях, а используются строго дозированно. Так что сборник порадует как опытных знатоков творчества Александра Башлачева, так и тех, кто к этой глыбе только лишь подступается.