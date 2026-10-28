Щелочь «Дворовая романтика» (интернет-сингл)

Исполнитель: Щелочь, Название: «Дворовая романтика», Стиль: рок, Год: 2026

Благодатную тему дворовой романтики использовали многие музыканты. Обычно песни с таким флером обрисовывают некую привлекательную картинку, даже несмотря на обшарпанные дома, загаженные дворы и привкус дешевых напитков от этой самой романтики. Ровно то же самое мы видим и на обложке данного сингла. Но проект «Щелочь» из Шуи предложил достаточно неожиданный поворот

«Никакой яркости, никакого толкового отдыха, пара приятных моментов на три, казалось бы, длинных месяца», - написал о своем лете автор этой песне. Возможно, аналогичные впечатления отразились и в «Дворовой романтики». Герой расстался с подругой — и теперь ему кажется, что все вокруг целуются, кроме его. Тут уж не до романтики, а настояшаа зависть! Она разъедает все проявления любви вокруг, словно щелочь. Но героя спасает самоирония, ведь он обнаруживает целующихся даже в аквариуме с рыбами в магазине и, прости Господи, в программе «Дом 2», где уж точно не может быть никакой романтики…