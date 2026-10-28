Zero People «Все, что после» (желтый винил)

Исполнитель: Zero People, Название: «Все, что после», Стиль: пиано-рок, Год: 2026

Клавишные + вокал — не вполне роОковая история. Была, конечно, группа «Прощай, молодость!» с таким подходом, но им удавалось добиваться при помощи своего инструментария энергетики панка. Группа Zero People была создана участниками Animal Джаz, с одной стороны, как некая отдушина, попытка внутреннего «обнуления», что отражено и в названии проекта. С другой стороны — сконцентрированность на вокале и текстах позволяют здесь сказать гораздо больше.

Третий альбом Zero People «Все, что после» великолепно обыгрывает и ощущение после того, как произошло необратимое, и суть дуэта Александра Красовицкого и Александра Заранкина, который выражает пытается зафиксировать в своих песнях некий след события, но не его само. «Время раскапывать смыслы — нежно», - поется в одной из песен. И эти смыслы выкристаллизовываются после того, как снимается слой за слоем всякой обыденной шелухи.

«Душа» - небезуспешная попытка добраться таким способом до своей бессмертной сущности. «Нет тебя» - опыт постижения души любимого человека. Поиски в осязаемом пространстве ни к чему не приводят, но когда герой зовет избранницу по имени — все меняется. В «Картинах Босха» и «Тонком льде» прослеживаются драматические события, разделившие нашу жизнь на до и после. Примерно то же самое происходит и в песне «Квадраты» на стихи Владимира Лифшица, написанные еще в 60-х годах. Помнится, также этот текст использовала группа «Телевизор» в альбоме «Дежавю» (2009), но то было плакатно, а у Zero People не исключается и причастность самого героя к свершившимся катаклизмам.

Попытка определить себя в неких координатах ощутима на второй стороне пластинки. «Сердце» буквально разрывается: герой на юге, но душой остался на Севере. В «Фениксе» душа возрождается и умирает вместе с рассветами и закатами. «Поезд и перрон» - извечная дилемма уехать или остаться, причем скорее в метафизическом смысле. Финал « Трамвая» все же переводит этот выбор в актуальную социальную плоскость. «Дело» пытается смоделировать ситуацию, что будет после того, как завершаться нынешние нестроения. Финальная «Песня» получилась по-настоящему ударной: Александр Красовицкий невероятно вдохновенно поет о том, что по-настоящему спасает только творчество и умение смотреть жизни прямо в глаза.

Moroz Records с любовью издал «Все, что после» на виниле. Желтый цвет самой пластинки намекает на прощание, но «мраморные» вкрапления в ней оставляют надежду на возвращение и к иным оттенкам радуги. Цивильные ботинки на обложке, возможно, отсылают к «Башмакам» Ван Гога, но когда придет время надевать эту обувь, на душе все же будет гораздо отраднее…