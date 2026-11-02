«Русская Правда», 4 октября, «Рюмочная Зюзино»

«Русская Правда», 4 октября, «Рюмочная Зюзино»

Вернуться в атмосферу родных 90-х — давняя мечта группы «Русская Правда»

И 4 ноября мы решили наконец-то осуществить эту шалость.

Традиционный концерт, приуроченный ко дню рождения нашего лидера и вокалиста Тараса Васильевича, в этом году пройдёт под девизом:

«Налей за мой 97-й»

А лучшего портала в нашу счастливую юность, чем «Рюмочная Зюзино», и искать не надо.

Мы приготовили специальную программу из старых и новых песен — в давно позабытом полуакустическом звучании.

Никаких жёстких риффов — только жёсткий драйв.

Никаких электронных подкладов — только живой звук и ad libitum во всей красе.

Будет почти настоящий квартирник.

Когда музыканты сидят напротив вас на расстоянии протянутой рюмки, когда звон посуды становится частью общей звуковой мистерии, а между сценой и залом фактически не остаётся никакой границы.

4 ноября. «Рюмочная Зюзино».

Налей за мой 97-й.

Присоединяйтесь!

Будет по-домашнему. Но громко.

Начало в 20.00.  

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