«Русская Правда», 4 октября, «Рюмочная Зюзино»
И 4 ноября мы решили наконец-то осуществить эту шалость.
Традиционный концерт, приуроченный ко дню рождения нашего лидера и вокалиста Тараса Васильевича, в этом году пройдёт под девизом:
«Налей за мой 97-й»
А лучшего портала в нашу счастливую юность, чем «Рюмочная Зюзино», и искать не надо.
Мы приготовили специальную программу из старых и новых песен — в давно позабытом полуакустическом звучании.
Никаких жёстких риффов — только жёсткий драйв.
Никаких электронных подкладов — только живой звук и ad libitum во всей красе.
Будет почти настоящий квартирник.
Когда музыканты сидят напротив вас на расстоянии протянутой рюмки, когда звон посуды становится частью общей звуковой мистерии, а между сценой и залом фактически не остаётся никакой границы.
4 ноября. «Рюмочная Зюзино».
Налей за мой 97-й.
Присоединяйтесь!
Будет по-домашнему. Но громко.
Начало в 20.00.
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