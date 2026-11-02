Inside «Миллениум» (интернет-релиз)

Исполнитель: Inside, Название: «Миллениум», Стиль: рэп-кор, Год: 2026

Вы помните, как начинался в России новый век. Сменился президент, начались заявления о стабильности, но проблемы только прибывали. Затонула подлодка «Курск», продолжалась война в Чечне, Москву и другие города сотрясали теракты, в Беслане захватили школу… При этом населения страны плотно сидело на нефтяной игле, поднимала голову альтернатива, которая сосредоточилась вокруг нового канала A-One. Пиком в этом отношении стал 2007-й, которые теперь многие просят вернуть.

Сейчас есть определенный запрос на моду нулевых, который, в частности, проявляется в стиле одежды Y2K. Этой тенденции ижевская группа Inside посвятила песню с характерным названием «Миллениум». Рэп-текст выведен на передний план, но альтернативный антураж в песне при этом сохранен. В начале песни использована бывшая тогда в ходу фраза премьера Виктора Черномырдина «никогда такого не бывало и вот снова». Грязь, неустроенность, игра DOOM и стык «хаоса с цензурой» - на таких примерах того времени заостряют внимание музыканты. Компакт диски тоже упоминаются, но скорее как символ сбитых ориентиров («поставил исцарапанный CD в лоток судьбы»). Лишь музыка в данной ситуации становится тем дефибриллятором, который способен вернуть к жизни.