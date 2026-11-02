«Абвиотура»: «На каждом концерте мы вместе со зрителями балансируем на грани «весело и страшно»»

Группа «Абвиотура» сыграет традиционный осенний концерт в Heaven Bar 6 ноября 2026 года

В программе проверенные временем «абвиотурские хиты» и несколько сюрпризов. О подготовке к выступлению нам эксклюзивно рассказал лидер команды Павел Лапыгин.

KM.RU: Недавно вы перезаписалии свою старую песню «Лето». Это разовая акция или готовится что-то масштабное, связанное с переосмыслением вашего прежнего материала?

- Время от времени у нас возникает мысль реанимировать старые песни, и нет-нет да какой-то ощутимый результат от этого получается. Но потом новые песни захлёстывают и отнимают всё время и силы. Оживить песню «Лето» захотел наш басист Андрей Шеремет в самый разгар уже ушедшего лета. Мы быстро подключились, добавили новых звуков, записали, свели, оперативно сняли клип и уложились в сроки. Релиз состоялся в конце августа.

KM.RU: Комментируя "Лето", вы написали об эволюции вашего творчества от общего к частному. Сказалось ли это смещение приоритетов как-то в новый аранжировке?

- Говоря о смещении от общего к частному речь мы вели, скорее, о текстах, об эволюции нашего лирического героя, который в юности постигал мир, а с возрастом – себя. Аранжировка же песни «Лето» освежилась новыми красками: наш гитарист освоил новый для себя инструмент - гусли, мы добавили пару народных дудок (курай и рожок) и звук вьетнамского варгана «дан мой». На концерте наших слушателей ждет ещё один сюрприз, но пока не будем раскрывать тайну.

KM.RU: Вы писали о том, что недавно кто-то из членов вашей команды снял гипс. Что случилось? Успеете ли полностью восстановиться к московскому концерту? Не будет ли как-то корректироваться в связи с эти программа?

- Гипс мы сняли давно. Ещё в мае. И с только что снятым гипсом, на костылях, приехали на концерт в Вологду. Отличилась наша певица Лера Скоробогатова. Она неудачно упала ещё на излете зимы и положенное время лечилась и восстанавливалась. Однако выход на сцену на костылях в Вологде произвёл фурор и добавил Лере дополнительных личных фанатов в её и без того немаленький фан-клуб. Сейчас всё уже в порядке. Бегает и прыгает, как и прежде.

KM.RU: А как обстоит дело с новым материалом? Есть ли уже на горизонте новый альбом или для вас это процесс традиционно небыстрый, и спешить некуда?

- Новых песен – целый ворох. Готовим новый альбом. Да, действительно у нас это процесс небыстрый, но неумолимо движущийся вперёд. Главное, чтобы не мешали и не отвлекали внешние факторы.

KM.RU: Что-то прозвучит на концерте из нового материала?

- Да, на концерте будет новый материал. Мы прямо сразу с него и начнем. И, конечно же, сыграем ново-старую песню «Лето» с уже ранее упомянутым сюрпризом, секрет которого по-прежнему не раскрываем.

KM.RU: Вы используете в своём творчестве оксюморон "весело и страшно". Что в него сами вкладываете? Повлияла ли в этом плане как-то на вас песня Чёрного Лукича “Будет весело и страшно”?

- “СТРАШНОВЕСЕЛО” название нашей пластинки 2019 года, которое перефразирует и обыгрывает строчки песен, входящих в альбом и в полной мере отражает всё происходящее в этих треках. К Чёрному Лукичу напрямую название не относится. Это, скорее, архетип, который присущ нашему восприятию действительности.

KM.RU: На концерте в Москве тоже будут моменты вхождения в состояние весело и страшно?

- На каждом концерте мы вместе со зрителями балансируем на грани «весело и страшно», где «страшная» составляющая, в основном, в песнях, а веселье происходит в промежутках между ними. Надеемся, ближайший концерт не будет исключением.

KM.RU: Вы очень оганичны и в переосмыслении корневого фольклора , и в создании авторских песен в таком ключе. Между тем сейчас обращение к русскому фольклору стало в музыке трендом и даже, увы, спекуляцией. Как относитесь к такому поветрию? Выделяеие ли что-то для сетч из современных исполнителей такого плана?

- Это правда, переосмыслением корневого фольклора мы занимаемся практически с самого начала нашей долгой творческой жизни. Конечно же, мы замечаем интерес к фольклору сегодня. Но тенденция, к сожалению, с отрицательным показателем. Если ещё 10 лет назад этот процесс нас, в целом, радовал, то теперь, скорее, раздражает. Много некачественной, вторичной музыки.

KM.RU: Ощущаете ли вы на этом фоне всплеск интереса к вашей музыке?

- Какого-то выраженного всплеска (как у Надежды Кадышевой) к нашей музыке мы не замечаем. Возможно, потому, что мы всё-таки не фольклорный коллектив, мы не играем народную музыку. Мы нашли свою «фишку»: фрагменты народных песен, интегрированные в НАШУ музыку. Вполне себе такой постмодернисткий прием. Но мы научились, как нам кажется, делать это деликатно и уместно.

KM.RU: Павел, вы не так давно отметили круглую дату, поздравляем! Насколько я помню, и у группы «Абвиотура» был недавно юбилей… Есть ли в связи с этим ощущение нового этапа, и как-то будет это отражаться в рамках грядущего концерта?

- В прошлом году мы отметили 30-летие и по этому поводу съездили в родной Ростов-на-Дону, где душевно и ярко отметили годовщину в кругу старых друзей. Сейчас уже новый этап, новые поводы для встречи с нашими слушателями, которых мы очень ждём на ближайшем концерте.

Фото предоставлены пресс-службой группы