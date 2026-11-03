«ЙОРШ» поднял проблему уличного насилия на своем юбилее

Концерт группы «ЙОРШ» состоялся в московском клубе VK Stadium 30 октября 2026 года Самое масштабное на данный момент столичное выступление команды было посвящено ее 20-летию, которое она отмечает в этом году. За эти годы было сделано немало: альбомы, туры, яркие дуэты, продвижение молодых панк-артистов, две биографические книги, здоровые провокации и замысловатые мистификации. Немало поводов для удивления нашлось и на юбилейном концерте, который пролетел на одном дыхании.

Концерт группы «ЙОРШ» состоялся в московском клубе VK Stadium 30 октября 2026 года

Самое масштабное на данный момент столичное выступление команды было посвящено ее 20-летию, которое она отмечает в этом году. За эти годы было сделано немало: альбомы, туры, яркие дуэты, продвижение молодых панк-артистов, две биографические книги, здоровые провокации и замысловатые мистификации. Немало поводов для удивления нашлось и на юбилейном концерте, который пролетел на одном дыхании.

Для начала группа вернулась в свой «2007»-й — одноименная песня не только давала повод для ностальгии, но и отсылала практически к самому началу пути группы «ЙОРШ». Манера общения лидера коллектива Димы Сокол напрочь была лишена юбилейного пафоса. По-свойски поздоровавшись с публикой, он тут же предложил всем дружно присесть на корточки для последующего прыжка. Нетрудно было догадаться, что в таком антураже музыканты и их поклонники исполнили динамичный боевик «Я буду петь свою музыку», припев которого «качал» не только видавший виды «Ствдиум», но и мультяшные скачущие колонки в забавном видеоряде.

Это было лучшим подарком «Детям нулевых», во славу которых прозвучала соответствующая песня из подоспевшего к юбилею группы нового альбома «Слишком живой, чтобы быть легендойVK Stadium . Вопреки ожиданиям, концерт отнюдь не превратился в презентацию этой пластинки. Помимо «Детей нулевых» с участием победителя конкурса каверов — Романом из Владивостока — со свежего диска были сыграня лишь хоровые «ЛаЛаЛаЛа» и «Детские рисунки», саркастичная «Главное зло» (со специально приглашенными музыкантами Рубеном Казарьяном и Василием Горшковым), а также «Генералы Либерии». Причем второй из них Дима Сокол решил «подсветить проблему уличного насилия», которую, по его словам, современные лидеры мнений зачастую подают в СМИ превратно.

Особое место в программе заняли песни из трилогии «Счастье». Зрители с энтузиазмом внимали любимой песне о компьютерной реальности «IDDQD». Во время «Как у Кобейна» Дима Сокол попросил поклонников дружно похлопать в такт. «Молодость» с ним спел Алексей Лавецкий из омской группы KDRR. Ну а «Счастье» и впрямь содержало изрядную долю счастья в виде увесистых риффов от гитариста Андрея Букало и им же сыгранного на грифе виртуозного соло в духе хэви.

Металл металлом, но все же не приходилось ни на секунду забывать, что это был настоящий драйвовый панк-концерт! Песней «Все панки попадают в рай» «ЙОРШ» помянул ушедших в вечность коллег по сцене, чьи фотографии транслировались на экран. Причем музыканты отнюдь не ограничились собратьями по оружию (Егор Летов, Юрий Хой, Михаил Горшенев), но и отдали дань Виктору Цою, Майку Науменко и Александру Башлачеву и, что особенно ценно — не забыли и о мэтрах старшего поколения, вроде Владимира Высоцкого и Игоря Талькова.

Одним из кульминационных моментов шоу стал выход на сцену Анатолия Царева из тамбовской «Операции Пластилин» для исполнения раннего хита юбиляров «Города». Лидеры обеих команд сказали немало теплых и искренних слов друг о друге. Дима Сокол, отметив, что группы шли параллельными путями, призвал голосовать в «Чартовой дюжине» на «Нашем Радио» не только за также прозвучавший новый хит «ЙОРШ» «На кураже», но и за «Операцию Пластилин». Анатолий Царев в долгу не остался и назвал братьев «по-настоящему независимой группой».

Концерт в VK Stadium был примечателен и элементами стендапа, в котором так силен Дима Сокол. Причем, приглашенный комик Павел Козырев в итоге так не произнес ни одной шутки, ограничившись лишь игрой на бас-гитаре в «ЛаЛаЛаЛа». Зато уж Дима Сокол разошелся не на шутку. Перед «Лысым из Brazzers» он выстроил интересную антитезу, между скинхедами из юности, которые кошмарили посетителей панк-концертов и бритыми посетителями нынешних мероприятий, которые отличаются солидностью и стабильностью. Ирония судьбы состояла в том,, что эту песню ему помог исполнить отнюдь не лысый Сергей «Чуп» Металь из группы «СМЕХ».

По поводу одетого в костюм жирафа шоумена Владимира Гаврилова Дима Сокол вдруг сказал: «Так выглядит кризис среднего возраста». Но это были еще цветочки по сравнению с сольным акустическим исполнением песни «Юра, мы все про...». Ее Дима Сокол превратил в уморительную сценку, когда бренчащие во дворе ребята ловят своего любимца, просят спеть любимую песню, орут с удвоенным рвением припев назло вредной бабке с балкона и задабривают вызванного милиционера его любимым шлягером. Гораздо более серьезно прозвучал еще один сольный номер «На моих тату», все средства от прослушивания которого музыканты перечисляют в фонд борьбы с лейкемией.

В то же время, Дима Сокол счел нужным напомнить, что группа «ЙОРШ» далеко не всегда занималась благотворительностью и поднимала социальные темы. В подтверждение этой мысли участники группы «ЙОРШ» сыграли две ранние вещи — «Про панка» и «По кругу». Для полноты картины напоследок был представлен максимально полный набор визитных карточек юбиляров - «Половинки», «Шрамы», «Андеграунд» и «Светлячки».