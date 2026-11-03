AiRushV feat. Код Елизара, Али-Баба «И Солнце взойдет» (alternative version)

AiRushV feat. Код Елизара, Али-Баба «И Солнце взойдет» (alternative version)

Исполнитель: AiRushV feat. Код Елиара, Али-Баба, Название: «И Солнце взойдет», Стиль: рок, Год: 2026

Таллинская формация AiRushV подает практически образцовый пример, как надо обращаться с ИИ. Недаром лидер Максим Васильев величат свое детище именно арт-проектом. Практически каждый их сингл — это концепт и повод задуматься о возможностях человека и машины. При этом наиболее удачные треки выходят сразу в нескольких версиях — с привлечением живых музыкантов.

Ранее мы писали о живой версии хита «И Солнце взойдет» от Cube-A. Теперь настал черед переосмыслить эту песню «Коду Елизара», «Али-Бабе». Если в варианте Cube-A царил серф, а женский вокал использовался лишь как краска, то теперь командует парадом девушка и более привычный для этой песни постпанк. Получилось динамично, атмосферно и не без налета винтажности. Особое внимание стоит обратить на дизайн обложки: вроде бы и коллаж, но в духе hand made. Хотелось бы, чтобы AiRushV выпустили и такой CD!

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