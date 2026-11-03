«Свинцовый туман», 8 ноября, Lustra Bar

«Свинцовый туман», 8 ноября, Lustra Bar

Группа «Свинцовый Туман» — легенда российской гитарной музыки — продолжает активную творческую деятельность и приглашает на свой концерт 08 ноября в московский Lюstra Bar, где будет звучать музыка вне времени

Есть песни, которые стоят над временем. «Я знаю, придет тот день» — одна из них. Она остается актуальной в саундтреках вот уже третье десятилетие: «Любовь в большом городе» (2009), «Мир! Дружба! Жвачка!» (2023), «Гуляй, Шальная!» (2026). Три разных поколения зрителей — один и тот же хит.

Создатель, идеолог и бессменный фронтмен группы Дмитрий Нестеров — романтик по мироощущению, продюсер по мышлению и упрямец по характеру. Именно он ввел в обиход термин «гитарная музыка» и создал движение «2000% живой энергии» — платформу, ставшую трамплином для «Мумий Тролля», «Танцев Минус» и многих других. В основе творчества группы лежат стихи Байрона и Шекспира, в переводе великих русских поэтов Пастернака, Маршака, Державина. И это не просто вдохновение, а, в том числе и прямое цитирование: композиции «О, если…», «Навсегда», «Прощай», «В толпе твое имя…» — это переосмысленная классика для тех, кто влюблен.

Сам Нестеров называл эти стихи «холодной, емкой, но очень романтической английской поэзией с русской душой». Сегодня «Свинцовый Туман» активен как никогда. В 2025 году группа стала хедлайнером федерального тура «Проснись и пой!»: десять городов и тысячи фанатов. Концерты принципиально проходят без фонограмм — этой идее Нестеров верен с 1993 года.

Предстоящее выступление — это не ретро-ностальгия. Это живая легенда! Хиты группы «Я знаю», «О, если…», «Навсегда», «Ушла любовь» продолжают звучать в эфире радиостанций по всей стране. Мелодичная, возвышенная и вдохновленная великими поэтами музыка «Свинцового Тумана» действительно остается вне времени. И в этом можно убедиться на концерте коллектива.

Начало в 20.00.
 

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