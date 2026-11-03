Концерт памяти Егора Летова с оркестром, 9 ноября, «Свобода»
9 ноября - Москва, Свобода
Песни «Гражданской Обороны» давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать. Творчеству группы посвящено множество книг и даже научных работ. Фигура Егора Летова давно приобрела культовый статус, а его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов: в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях или неожиданных по форме кавер-версиях.
В 2026 году в Москве бессмертное наследие «Г.О.» снова прозвучит в рамках полноценной концертной программы в исполнении симфонического оркестра и Павла Пламенева.
Зрителей ждут все любимые композиции «Гражданской Обороны» в ярком академическом звучании большого симфонического оркестра. Этот концерт станет важной вехой в бесконечной истории одной из главных русских рок-групп. 18+
Начало в 20.00.
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