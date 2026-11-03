Концерт памяти Егора Летова с оркестром, 9 ноября, «Свобода»

Концерт памяти Егора Летова с оркестром, 9 ноября, «Свобода»

Осенью в Москве пройдет традиционный концерт памяти Егора Летова, на котором прозвучат все хиты культовой группы «Гражданская Оборона» в исполнении большого симфонического оркестра и Павла Пламенева!

9 ноября - Москва, Свобода 

Песни «Гражданской Обороны» давно стали неотъемлемой частью нашего культурного кода. Их поют под гитару во дворах и в окопах, их слушают на виниловых пластинках и в стриминговых сервисах, их продолжают обожать и пытаются отрицать. Творчеству группы посвящено множество книг и даже научных работ. Фигура Егора Летова давно приобрела культовый статус, а его произведения переосмысливаются новыми поколениями музыкантов: в узнаваемых семплах, скрытых цитатах, ловких аллюзиях или неожиданных по форме кавер-версиях. 
 
В 2026 году в Москве бессмертное наследие «Г.О.» снова прозвучит в рамках полноценной концертной программы в исполнении симфонического оркестра и Павла Пламенева. 
 
Зрителей ждут все любимые композиции «Гражданской Обороны» в ярком академическом звучании большого симфонического оркестра. Этот концерт станет важной вехой в бесконечной истории одной из главных русских рок-групп. 18+

Начало в 20.00.
 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
США нанесли удары по Ирану
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie