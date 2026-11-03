Линда передала поклонникам энергию Матушки-Земли

Концерт Линды состоялся в московском Lюstra bar 1 ноября 2026 года

Этот год выдался для певицы довольно непростым. Однако Линда не сдает позиций, продолжая часто выступать и превращая каждый свой концерт в сгусток чистой и светлой энергии. Так было и на этот раз: не размениваясь на словесную полемику с оппонентами, певица первым делом исполнила со своими музыкантами «Ответ 21», содержание которого говорит само за себя: «Никогда не бойся попросить прощенья у Бога, у Неба — не лови меня, просто успокойся».

Завсегдатаи концертов Линды давно привыкли к тому, что в начале каждого мероприятия она проводит с залом своеобразную «сонастройку». Так было и на этот раз. Попросив зрителей поднять руки, она сконцентрировала и передала дальше энергию «благодарности нашей Маткшке-Земли за нашу легкую проходимость в созидательных моментах жизни, за все плюсы и минусы на нашем пути и за нашу картину, которую каждый рисует по-своему», В финале сонастройки Линда, конечно же, не забыла поблагодарить Творца.

Песня «Беги» словно символизировала бегство от всего негативного и деструктивногою Музыканты мастерски балансировали между медитативными и взрывными моментами этой композиции. «Стало тихо-тихо так», - прочувствованно пела Линда — и тут же Ольга Дзусова устраивала на контрасте настоящую вокальную бурю. В знак признательности за такие незабываемые энергетические качели поклонники дружно поднимали бумажные сердечки вверх.

«Умничка!» - потрясенно восклицали из зала поклонники в адрес Линды. А она исполоняла «Круг от руки», будто иллюстрируя тезис сонастройки о том,что каждый рисует мир по-своему. Готическая «Повесь меня» сопровождалась завораживающим видеоклипом, где сквозь снежные заносы героически продиралась машина. Невероятно атмосферно прозвучала «Агония», ну а во время «Прямо в рай» Ольга Дзусова ловила руками небо. После этой песни Линде преподнесли красивый букет, который она тут же вручила Ольге.

Боевик «Цепи и кольца» властно вернул концерт в энергичное русло. Дань же готической эстетике вновь была отдана — и в не так уж часто исполняемой «В пропасть» из альбома «АтакА», и в «Меланхолии» с эффектным гитарным вступлением. Поблагодарив зрителей за неизменную поддержку, Линда предложила спеть вместе — и доверила исполнить чисто залу первый куплет «Отпусти меня». Хоровым пением отличалась и «Ворона», которую музыканты сыграли величественной оркестровой аранжировке. А «Сделай так» приобрела очертания хард-рок баллады. «Сделай так, чтоб мне не было темно», - пела Линда, а поклонники в ответ подсвечивали красные сердечки огоньками мобильникам. Хорошим подспорьем тут было, конечно, и продуманное освещение, присущее интерьеру Lюstra bar.

Перед финальной «Никогда» Линда представила своих музыкантов. Отыграв основную программу, музыканты хотели откланяться, но публика их не отпустила. Поблагодарив зал за то, что он сегодня стал с исполнителями «единой ритм-секцией», Линда улыбнулась: «Сдаемся! Продолжаем...» Вескими финальными точками стали «Психи» и повторенный «Ответ 21». Круг замкнулся, а Линда сказала на прощание: «Спасибо, светлячки!»