Антитентура «Скрипач не нужен»

Антитентура «Скрипач не нужен»

Исполнитель: Антитентура, Али-Баба, Название: «Скрипач не нужен», Стиль: психоделический рок, Год: 2026

Казахстанская «Антитентура» заточена на сочинение сюрреалистических песен с замысловатым саундм. Судя по всему, пика этот процесс достиг в 2014-м, когда музыкантам в альбоме «Скрипач не нужен» удалось создать такой насыщенный звуковой ландшафт, что появилось желание выпустить данную работу непременно на виниле. Однако неформатные 58 минут поставили крест на этой задумке, и в итоге «Выргород» выпустил «Скрипача» на волю лишь в CD-формате лишь в 2026-м. Тем не менее, отсылки к винилу сохранили в дизайне диджипака и кругляша диска.

Музыканты признаются, что еще одним аргументом против винила стало отсутствие разнообразия в концепции пластинки. Однако здесь уж позволим с ними не согласиться. В смысловом отношении альбом как раз четко распадается надвое, так что диптих мог бы иметь место вполне.

Первая часть — описание некоей бессвязной реальности с едва мерцающими на горизонте маячками. Будто герой пребывает в коме и тщетно пытается собрать воедино разрозненные лоскуты расползающегося одеяла сознания. «Дом-Джим-Джек» - вялые размышления на тему Джека Воробья и любви к стрельбе. «Олени» - скупой экскурс в быт северных народов. Тяга к регги-ритмам причудливо сочетается с нордическими реалиями.

«Ног» - не что иное, как кавер-версия песни группы «Выход» «Я торчу своих ног». «Антитентура», пожалуй, превзошла оригинал, убрав из него хиппистскую слезливость и добавив мелодичную тему. Получилось так, будто песню Сергея Селюнина переиграли «Звуки Му» на пару с Токийским ска-парадиз оркестром. «Индульгируют» - суровая, но смутно описанная примета нашего времени, когда умные люди стараются инвестировать свои активы во всевозможные индульгениции. «Медузы» - центон и дань советским мультфильмам, где мастерски совмещены фрагменты песен про «веселых медуз», «остминожка», «рыжего» и «серого волчка».

Отсылки к советскому детству содержатся и во второй части альбома, но приобретают уже более осмысленный характер. В «Колумбе» цитируется песенка из перестроечного фильма-мюзикла «Остров сокровищ», прозрачно намекающая теперь на то, что не стоит винить во всех наших бедах Америкую Ближе к финалу альбома нас ждет еще и фраза из «Простоквашино» о необходимости что-то купить, чтобы продать.

И тут мы окончательно входим в социальную плоскость, которая, впрочем, тут же нивелируется учением Карлоса Кастанеды. Музыканты напоминают нам о том, что не стоит бояться жить без денег, ведь главное — не материальное благополучие, а умение найти точку сборки!

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