ЙОРШ, Дима Сокол «На кураже» (интернет-сингл)

Исполнитель: ЙОРШ, Дима Сокол, Название: «На кураже», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Группа «ЙОРШ» выпускает песни какими-то невероятными темпами. Не успели поклонники толком расслущать альбом «Слишком живой, чтобы быть легендой», высушенный к 20-летию коллектива, как к своему осеннему юбилейному концерту коллектив представил совершенно новую песню «На кураже». Плодовитость музыкантов отнюдь не сказвается на качестве материала: новинка цепляет с первых же аккордов, и довольно быстро она заслуженно заняла первое место в «Чартовой дюжине» на «Нашем Радио».

Впрочем, далеко не только этим ценна «На кураже». Песням Димы Сокола нередко присуще двойное-тройное дно, и эта особенность раскрылась в сингле по полной программе. На первый взгляд — это история асоциальной панкушки и прямое продолжение песни «Дочь мента». Но цитаты из «Моя любовь на пятом этаже» переводят премьеру в иной регистр. В хите «Секрета» была заложена идея двойственности, поскольку ее наперебой исполняли Максим Леонидов и Николай Фоменко.

И «На кураже» не что иное, как диалог с собственным расщепленным я. Это становится понятно только к финалу песни. Причем к премьере, чтобы поклонники оценили масштаб борьбы с внутренними демонами, «ЙОРШ» устроил грандиозную мистификацию, предложив угадать «специально приглашенного гостя», коим оказался… штатный вокалист группы Дима Сокол!