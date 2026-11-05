ЙОРШ, Дима Сокол «На кураже» (интернет-сингл)

ЙОРШ, Дима Сокол «На кураже» (интернет-сингл)

Исполнитель: ЙОРШ, Дима Сокол, Название: «На кураже», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Группа «ЙОРШ» выпускает песни какими-то невероятными темпами. Не успели поклонники толком расслущать альбом «Слишком живой, чтобы быть легендой», высушенный к 20-летию коллектива, как к своему осеннему юбилейному концерту коллектив представил совершенно новую песню «На кураже». Плодовитость музыкантов отнюдь не сказвается на качестве материала: новинка цепляет с первых же аккордов, и довольно быстро она заслуженно заняла первое место в «Чартовой дюжине» на «Нашем Радио».

Впрочем, далеко не только этим ценна «На кураже». Песням Димы Сокола нередко присуще двойное-тройное дно, и эта особенность раскрылась в сингле по полной программе. На первый взгляд — это история асоциальной панкушки и прямое продолжение песни «Дочь мента». Но цитаты из «Моя любовь на пятом этаже» переводят премьеру в иной регистр. В хите «Секрета» была заложена идея двойственности, поскольку ее наперебой исполняли Максим Леонидов и Николай Фоменко.

И «На кураже» не что иное, как диалог с собственным расщепленным я. Это становится понятно только к финалу песни. Причем к премьере, чтобы поклонники оценили масштаб борьбы с внутренними демонами, «ЙОРШ» устроил грандиозную мистификацию, предложив угадать «специально приглашенного гостя», коим оказался… штатный вокалист группы Дима Сокол!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie