Кошка Сашка «Буханка без крестов» (интернет-сингл)

Исполнитель: Кошка Сашка, Название: «Буханка без крестов», Стиль: рок, Год: 2026

«Для ангелов война — работа», - спела в свое время группа «Беловодье». По аналогии можно предположить, что и неприметные рабочие войны для кого-то могут стать ангелами. Об этом пронзительная песня Кошки Сашки (Александра Павлова) «Буханка без крестов». Начинается новинка почти по-некрасовски: «Как же жизнь побила тебя, болезная, и по человечески-ль не понять?» Но дальше вместо слез и стенаний мы видим документально точное описание будней военных медиков. Да, они ангелы, но их транспорт без крестов только потому, чтобы не стать мишенью для противника!

Кошка Сашка сочинила «Буханку без крестов» после рассказов друга из медвзвода. Тот взял с нее обещание написать песню «в шесть часов вечера после войны». Кошка Сашка сдержит обещание, а сейчас предложила, так сказать, частное развитие темы, посвятив электрическую новинку УАЗу-452. Почему? «Дело в том, что Издательство СТиХИ, в студии которого я состою, всё время СВО работает на помощь фронту, и на всю выручку от продажи книжек закупает именно "буханки" для медслужбы. Николай Поспелов, отец Аллы Поспеловой (главного редактора издательства) был военным медиком, и в память о нем Арсений и Алла выбрали такой путь служения Родине - помощь во имя спасения, нелетальный груз», - объясняет Кошка Сашка.