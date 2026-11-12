«СерьГа», 20 ноября, ДК им. Горбунова

«СерьГа», 20 ноября, ДК им. Горбунова

Отмечать день рождения Сергея Галанина большими и яркими концертами стало доброй ноябрьской традицией

В столице праздничный концерт «СерьГа» сыграет 20 ноября в легендарном ДК им. Горбунова! Это будет особенный праздничный концерт, ведь в этом году Сергею Юрьевичу исполняется 65 лет! В честь юбилея группа исполнит все любимые хиты. Специальным гостем станет Алиса Вокс, с которой группа записала и выпустила уже несколько совместных песен.

Сергей Галанин - музыкант, поэт и культовая личность для всех ценителей русского рока. За 30 с лишним лет существования группы «СерьГа» было издано 18 альбомов, множество синглов и огромное количество популярных песен, в особом представлении не нуждающихся. Уверены, в любом уголке мира найдётся человек, готовый подпеть любимым строкам из «А что нам надо?», «Страны чудес» или любой другой.

Концерт в честь дня рождения пройдет, как всегда, в неформальной дружеской атмосфере, наполненной настоящим драйвом и сюрпризами. И, конечно, помимо как старых, так и новых песен группы «СерьГа», Галанин с командой обязательно порадуют поклонников исполнением песен друзей и «кумиров» юности, тех, которые Сергей любит петь просто в кругу близких, песен, которые сформировали его музыкальное мировоззрение и широкую душу.

Начало концерта в 20.00  

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