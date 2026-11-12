«Крематорий», 27 ноября, ДК им. Горбунова

14:59 12.11.2026

Группа «Крематорий» имеет честь и удовольствие представить специальную праздничную программу, посвящённую 43-му Дню рождения!

За эти годы Весёлый Ансамбль собрал значительный творческий багаж, пережил несметное количество исторических событий, но остаётся в строю и с высоко поднятой головой продолжает путь на радость всем поклонникам и любителям честной рок-музыки!

И в стенах ставшего родным ДК Горбунова Армен Григорян и Ко распакуют сундуки и саквояжи, чтобы достать из их недр самое сокровенное, после чего прямо на сцене будет приготовлен убойный коктейль из хитов всех времён и новых песен!

И помните: дороги, все до одной — приводят сюда!

Начало в 20.00.