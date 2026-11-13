Манекены «Пандора» (интернет-сингл)

Манекены «Пандора» (интернет-сингл)

Исполнитель: Манекены, Название: «Пандора», Стиль: панк-рок, Год: 2026

У мужчин обычно во всех бедах виноваты женщины. Чтобы не марать Еву, был создан миф о гипотетической первой жене Адама Лилит. Ну а в античности такую роль играла первая женщина Пандора, открывшая знаменитый ящик с многочисленными бедами для человечества. О ней уже пела группа «Крематорий», теперь взялись питерские панки из группы «Манкены».

Песня получилась очень цветистой, а слог даже местами и вычурным. «Мужчины рабы красоты, известный псалом — Пандора в их бедах не виновата», - прямо поется здесь. Но все же сами «Манекены» винят Пандору, например, в извержении Везувия и последнем дне Помпей. Также образ Пандоры местами раскрывается в духе поэтов Серебряного века. Ее роковой короб с проблемами эстетизируется и превращается в изящную янтарную шкатулку. Внутри находятся не просто беды, а алмазы безумия, которые вдохновляют прОклятых поэтов!

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