Юбилей Свердловского Рок-клуба (Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, «ЧайФ»), 21 ноября, ВТБ Арена
Этот юбилей — уникальная возможность для поклонников качественного рока встретиться с самыми знаковыми артистами, которые в разные годы были частью музыкальной истории Р\российской рок-музыки:
• Сергей Бобунец — неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского рок-клуба, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» и популяризатор отечественной космонавтики.
• Вадим Самойлов — лидер группы «Агата Кристи», одна из самых влиятельных рок-групп 90-х и 2000-х годов, которая подарила нам такие легендарные хиты, как «Сказка», «Как на войне», «Моряк», чьи композиции олицетворяют десятилетия русского рок-движения.
• Группа «Чайф» — группа родом с Урала стала любимой и известной во всей стране, и сейчас самый частый эпитет по отношению к «Чайфу» — «народная группа». Песни «Чайфа» отлично подходят для исполнения хором, их хорошо слушать на стадионе и в клубе, им подпевают на рок-фестивале и на экономическом форуме международного масштаба.
Начало в 19.00.
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