Юбилей Свердловского Рок-клуба (Вадим Самойлов, Сергей Бобунец, «ЧайФ»), 21 ноября, ВТБ Арена

14:07 13.11.2026

Легенды рока на одной сцене: Это шанс увидеть живое выступление тех, чьи песни стали настоящими символами эпохи

Этот юбилей — уникальная возможность для поклонников качественного рока встретиться с самыми знаковыми артистами, которые в разные годы были частью музыкальной истории Р\российской рок-музыки:

• Сергей Бобунец — неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского рок-клуба, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» и популяризатор отечественной космонавтики.

• Вадим Самойлов — лидер группы «Агата Кристи», одна из самых влиятельных рок-групп 90-х и 2000-х годов, которая подарила нам такие легендарные хиты, как «Сказка», «Как на войне», «Моряк», чьи композиции олицетворяют десятилетия русского рок-движения.

• Группа «Чайф» — группа родом с Урала стала любимой и известной во всей стране, и сейчас самый частый эпитет по отношению к «Чайфу» — «народная группа». Песни «Чайфа» отлично подходят для исполнения хором, их хорошо слушать на стадионе и в клубе, им подпевают на рок-фестивале и на экономическом форуме международного масштаба.

Начало в 19.00.