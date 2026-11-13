ДиДюЛя («25 лет вместе»), 21 ноября, КЗ «Москва»

15:00 13.11.2026

21 ноября в концертном зале «Москва» на территории «Острова Мечты» состоится особенный концерт ДиДюЛи — событие, которое выходит далеко за рамки привычного музыкального шоу.

21 ноября в концертном зале «Москва» на территории «Острова Мечты» состоится особенный концерт ДиДюЛи — событие, которое выходит далеко за рамки привычного музыкального шоу.

В этом году исполняется 25 лет творческого пути ДиДюЛи на большой сцене. За эти годы было сыграно более трех тысяч концертов, написаны десятки альбомов, а миллионы людей открыли для себя мир инструментальной музыки. Но главное достижение этих лет — люди, которые все это время были рядом. Этот концерт, по словам артиста, прежде всего его благодарность зрителям и слушателям

Каждому, кто однажды включил его музыку дома или в дороге. Каждому, кто приходил на концерты, приводил своих детей, друзей и близких. Всем, кто на протяжении двадцати пяти лет разделял с артистом эмоции, вдохновение и любовь к музыке без слов.Но этот вечер посвящен не только поклонникам творчества ДиДюЛи. Это искренняя благодарность всем музыкантам, композиторам, педагогам, звукорежиссерам, организаторам концертов, продюсерам, журналистам и слушателям, которые своим трудом, талантом и преданностью помогают инструментальной музыке жить, развиваться и находить отклик в сердцах людей в России и далеко за ее пределами. Благодаря этим людям инструментальная музыка продолжает объединять культуры, поколения и страны, оставаясь универсальным языком, понятным каждому.

Поэтому 21 ноября зрителей ждет не просто концерт, а большой музыкальный праздник, посвященный тем, без кого эти двадцать пять лет были бы невозможны.

Специально к этому вечеру ДиДюЛя подготовил новое шоу, небывалое по масштабу и художественному замыслу, где музыка становится языком, соединяющим эпохи, культуры и внутренние миры.

В новой программе маэстро собрал самые знаковые произведения за всю историю своего творчества, любимые композиции миллионов слушателей и совершенно новые музыкальные произведения. Это станет своеобразным путешествием через все этапы творческого пути артиста — от первых концертов до сегодняшнего дня.

В этот вечер прозвучат композиции, давно ставшие визитной карточкой ДиДюЛи — «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Арабика», а также новые музыкальные полотна, которые публика услышит впервые.

Музыка будет рождаться здесь и сейчас — на акустической и классической гитарах, греческой бузуки, уникальной 18-струнной гитаре, дудуке, волынках и многочисленных перкуссионных инструментах народов мира. Каждый инструмент станет частью большого музыкального рассказа, где каждая нота наполнена искренностью и благодарностью тем, кто умеет слушать сердцем.

Особое внимание будет уделено визуальному воплощению концерта. Масштабные световые инсталляции, безупречный звук и тщательно продуманная сценография создадут единое аудиовизуальное пространство, где свет и музыка будут существовать как единое целое, усиливая эмоции каждого произведения.

В концерте примут участие специальные гости: струнный оркестр Moon Eclipse, брасс-бэнд «Эхо улиц», шоу Артемия Воробьёва, «Оркестр волынщиков Москвы», танцевальная школа-студия TODES, а также этническое барабанное шоу. Их участие сделает этот вечер еще более многогранным и подчеркнет богатство современной инструментальной музыки.

За двадцать пять лет музыка ДиДюЛи стала саундтреком к тысячам человеческих историй — знакомств, путешествий, семейных праздников, важных жизненных решений и моментов, которые невозможно забыть. Именно поэтому этот концерт — не юбилей артиста.

«Это праздник людей, которые все эти годы были рядом, – обращается ДиДюЛя. - Это концерт, посвященный благодарности каждому зрителю. Благодарности за доверие. За поддержку. За вдохновение. За то, что уже двадцать пять лет музыка ДиДюЛи продолжает звучать благодаря тем, кто ее слушает. 21 ноября концертный зал «Москва» станет местом встречи музыки и людей, которые вместе написали эту историю длиной в четверть века. Потому что самые важные концерты рождаются не только на сцене. Они рождаются в сердцах зрителей».

Начало в 19.00.