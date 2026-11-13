Бывший зэк не поверил истории Бранимира о краже гусей

Бранимир выступил в московском клубе «16 Тонн» 12 ноября 2026 года

Мероприятие носило подзаголовок «Плацкартный концерт», и эта ментально близкая музыканту тема была раскрыта сполна. Своего рода гидом по песням послужил с случайный попутчик Бранимира по поезду «Кинешма — Москва» - Кока с сакраментальным вопросом: «А че у тебя такие широкие штаны». От этой формулировки фатально веяло девяностыми. Решив ответить Коке в таком же стиле, Бранимир сказал, будто состоит в подтанцовке у Богдана Титомира. Бывалый собеседник быстро напился и начал приставать к спящим дамам. Подоспевшие стражи порядка предупредили Бранимира, что сейчас высадят его друга. Несмотря на то, что их ничего не связывало, певец отстоял бедолагу, объяснив, что тот готовился таким манером к переговорам в Вашингтоне.

Коку Бранимир вспомнил еще и перед песней «Степка украл гуся». Несмотря на свое криминальное пошлое, попутчик не поверил в правдивость легшей в основу композиции ситуации о многократной краже птицы на селе. «Братан, ты просто не понимаешь, что человек это был упорный. Упорный и стремящийся», - популярно объяснил ему Бранимир.

В канву истории о Коке хорошо укладывалась и песня «Разных людей» «Супербизоны», исполненная Бранимиром на концерте, поскольку в ней есть строчка «сосед вернулся из зоны». Кавер был сыгран в память об ушедшем на днях в вечность лидере группы Александре Чернецком. Бранимир посетовал, что в день своего выступления в Москве очень хотел бы быть на похоронах с музыкантом в Санкт-Петербурге, но объективно не получилось.

Специфика «Плацкартного концерта» была обусловлена тем что многие свои песни Бранимир написал именно в поездах. Яркий пример — сыгранная им железнодорожная эпопея «Вахтовик звонит домой». Обычно она исполняется с баянистом «Аффинажа» Александром Корюковцом, но на сей раз он концертирует по России со своим основным коллективом, и Бранимир пожелал ему удачных гастролей, а сам объяснил, что не собрал собственный коллектив из-за трезвости, которую не выносят музыканты в плацкартных условиях. Зато на концерте среди зрителей побывал участник его бывшей юношеской группы «Солнцеворот» Владимир Медведев, которому посвятили «Мрачные поселки средней полосы».

В начале концерта Бранимир пошутил, что скоро Кока выйдет на сцену и будет петь вместо негою На самом деле в середине действа на сцене появился гитарист 27/17 Владимир Крылов, с которым были исполнены «Ева Ела», «Паровоз», «Шофер» и «Как дела в нашем маленьком городе». Финальный блок из подлинно народных хитов «Фома», «Я не хочу никуда уезжать» и «Счастье» Бранимир исполнил сам при горячей поддержке зала. А Владимир Крылов авышел еще с ним на бис, чтобы помочь сыграть длинную и сложную вещь «20 лет плацкартов».

Ближайший московский концерт Бранимира, посвященный 15-летию альбома «Вот и нет любви», состоится в баре «Штопор» 11 декабря 2026 года. На следующий год запланирован п сборника его стихов. Кто-то из зрителей высказал желание услышать ее содержимое в аудиоварианте, и Бранимир устроил декламацию «Кинешмы» в виде отдельного стихотворения...