«Оберманекен», 14 ноября, «Титры»

«Оберманекен», 14 ноября, «Титры»

Легендарный Оберманекен в Титрах! 14 ноября праздник Диско Иллюминатов

Ноябрь набирает обороты, и в эту серую субботу нам отчаянно нужен повод достать из шкафа лучшее, включить внутренний неон и забыть о суете. 14 ноября, ровно в 20:00, Оберманекен устраивает не просто концерт, а настоящий Парад ДР.

В один вечер на сцене сойдутся сразу несколько грандиозных поводов: Анжей ДР 2, ДР супер альбома «Диско Иллюминатов» (кстати, уверенно прописавшегося в лучших альбомах 2026 года!), Буль ДР и, конечно, день рождения и возрождения каждого, кто окажется в зале. Это тот самый праздник, который всегда с нами — щедрый, волшебно-сказочный и абсолютно космический.

«Диско Иллюминаты» — это больше, чем просто пластинка. Это звуковая карта той самой Сверхновой Волны, где драгоценные песни обретают яркость драгоценных камней, а привычная реальность рассыпается на тысячи зеркальных осколков. Анжей Захарищев фон Брауш и группа Оберманекен всегда умели создавать музыку, которая звучит одновременно как мерцающее воспоминание из Серебряного века и как саундтрек к фантастическому послезавтра.

В программе вечера — главные хиты альбома, уже ставшие классикой, и те самые драгоценные песни Сверхновой Волны, ради которых хочется жить быстрее, любить сильнее и танцевать до утра. Ожидаются премьеры новых аранжировок, фирменный сюрреалистичный видеоряд и полное погружение в эстетику «Диско Иллюминатов» Depeche Мать (крипто-проект Оберманекен с дивой Олемпицкой Эртэ) и новейших хитов Оберманекен следующего альбома "Византийский Астронавт".

Вход на этот парад свободных душ — свободный. Но, как известно, лучшие места у сцены занимают те, кто чуть поторопился. Поэтому — удобнее с бронью! Этот ноябрьский вечер точно станет ослепительным.

Начало в 20.00. 

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