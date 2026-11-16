СерьГа «Старый дом»

Исполнитель: СерьГа, Название: «Старый дом», Стиль: рок, Год: 2026

«Болдинская осень» у Сергея Галанина длится уже минимум лет 15, и это прекрасная новость! Музыкант обычно полон идей и замыслов. В работе, как правило, находятся несколько альбомов, которые выходят в рандомном порядке. Замыслы трансфоримируются, а сроки релизов смещаются. Этого нельзя сказать о новом альбоме «СерьГи» «Старый дом», из которого поклонники до этого слышали на концертах разве что «Горячее сердце».

В песне собраны многие культурные коды русского человека: сказки «По щучьему велению», фильм «Любовь и голуби», народная «Москва златоглавая» и даже «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя. «Голливудская блокада» в культуре, о которой Сергей Галанин с досадой спел 20 лет в «Горькой» ослабла несколько лет назад. И теперь уже строчка оттуда «мама красиво на стол накрывает» звучит уже несколько в ином контексте в новой «Когда-нибудь», и это неудивительно: каждый из нас в меру сил движется к раю, где эта картина будет самой желанной!

Продолжая тему национального культурного кода, Сергей Галанин много поет в альбоме о путешествиях по нашей бескрайней Родине. Конкретные топосы заданы в композиции «Все чудеса. Алтай», а также во «Это наше все» (тот же Алтай, Казань и Рязань). Типичное дня Сергея Галанина бегство из пегаполисов поближе к природе описано в «Мы покидаем города». А вот в «Белых просторах» дается мотивация такого вектора, связанная с исцелением душевных ран.

Альбом «Старый дом» вышел в день 65-летнего юбилея Сергея Галанина 16 ноября 2026 года. В связи с этим есть соблазн поискать в альбоме автобиографические подробности, чего, видимо, делать все же не стоит. Разве что обращает на себя внимание строчка из песни «Остановите планету» «внутренне держался внешне все же сдал», но произнесена она от лица персонажа в диалоге с героиней Алисы Вокс, с которой у него не сложилось.

Высказываясь об альбоме Сергей Галанин предупредил, что в нем припасены три «тяжелых артиллерии». Можно предположить, что это песни на глобальные темы: «Космос», который описывает путь человека от младенчества до воссоединения с Богом; «Нытики», описывающая условия успешного преодоления этого пути и «Спасибо, люди!», где коллективное спасение видится только в нашем единстве. Вот уж воистину, «с нами Солнце и Луна», образы которых мы созерцаем на удивительно теплой обложке альбома!