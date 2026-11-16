Аборт мозга «Поджигая солому истин… Пресс-конференция на презентации книги Дениса Ступникова. 02.06.2026» (компакт-кассета)

Аборт мозга «Поджигая солому истин… Пресс-конференция на презентации книги Денис

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Поджигая солому истин… Пресс-конференция на презентации книги Дениса Ступникова. 02.06.2026», Стиль: разговор, Год: 2026

В мире, где индустрия физических носителей терпит тотальный крах, не так уж и часто выходят рок-релизы в сугубо разговорном жанре. Для того, чтобы оценить этот рынок в России, хватит, наверное, и одной руки с большинством отрубленных пальцев. Навскидку на ум приходит разве что интервью Олега Манагера Егору Летову «Разговор, которого не было, выпущенное в CD-формате в 2012 году.

«Изоляция Рекордс» пошла еще дальше — и выпустила артефакт на компакт-кассете, закатав на магнитную пленку пресс-конференцию на презентации книги «Поджигая солому истин» 2 июня 2026. Событие прошло при безоговорочном аншлаге, а на восьмистраничном развороте мы можем лицезреть фото с того приснопамятного мероприятия, афишу и развернутое сопроводительное слово. Помимо автора книги, в президиуме были вокалистка «Аборта мозга» Сабрина Амо (Наталья Семенова), басист а аранжировщик Никита Ефимов и сам глава «Изоляции» Serg FromHell.

Действо разворачивалось в легендарном музыкальном магазине «Дом культуры» в Москве, располагающем к особой доверительности. В адрес этого «намоленного» места было сказано немало добрых слов всеми ключевыми участниками презентации. Serg FromHell процитировал Александра Лаэртского, сказавшего, что «Дом культуры» - это чистый родник среди мазута. А Сабрина Амо заметила, что выступать здесь даже круче, чем на каком-нибудь престижном фестивале.

Содержательный разговор касался далеко не только книги, в нем затрагивалмсь и проблема «неблагозвучных» названий групп, и генезис мирового женского рока, и всевозможные запреты и ограничения. Но даже когда речь шла и обо всем этом, и о книги, беседа все равно нередко сводилась к «Дому культуры». Например, выяснилось, что использование первого варианта обложки издания было отложено только ради того, чтобы не подставлять магазин в преддверии презентации.

В середине пресс-конференции появился основатель и экс-гитарист «Аборта мозга» Роман Семенов, подарил Сабрине Амо цветы и язвительно поинтересовался у Никиты Ефимова, почему тот не смог «правильно» воспроизвести ни одного аккорда на перезаписи альбома «Радуга». Скандал? Пожалуй, но именно такие моменты в наши дни помогают подольше обсуждать подобные события в медийном пространстве.

Любопытно, что некоторые планы, озвученные на презентации, не реализовались до сих пор. Прежде всего, это касается выпуска винилов грузиниских групп на «Изоляции». Зато после пресс-конференции был сыгран эксклюзивный акустический сет, который теперь выпущен на отдельной кассете и будет рецензироваться здесь отдельно.  

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