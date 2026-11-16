Группа «Ключевая» сыграла концерт в Heaven Bar в честь своего дня рождения 13 ноября 2026 года

Двадцать девять лет, оказавшихся за плечами коллектива — серьезный срок. Немногим рок-командам их удается провести с таким достоинством, не погасив с годами внутреннего пламени. Именно об этом свидетельствовала первая же песня «Огонь». «Ключевая» сочиняет настолько достойные песни, что их не можно смело предъявить на Страшном Суде. Неудивительно, что, как сказал лидер группы Максим Аншуков, музыканты не зависят, ни от пятницы 13 (на которую выпал концерт), ни от всевозможных праздников. «Мы всегда одинаковые», - твердо подытожил он.

Однако исполняемые «Ключевой» песни никак нельзя было назвать «одинаковыми». Созерцательная «Молоко» сменялась повествованием о бедах наших «Плис», а экскурс в психологию религиозного творчества «Душа карандаша» продолжался уже где-то в области «Двины». «Переносимся в горячо любимые нами места — на Русский Север!» - молвил по этому поводу Максим Аншуков. Ну а где Север, там благодатный Алтай — Родина Василия Макаровича Шукшина, которому, как водится, посвятили «Шукшинку».

Такие одновременно близкие и к земле, и к Небу писатели давно снискали себе «Доброе имя», о чем говорилось и в одноименной песне. И, конечно, они недалеки от «Храма» - настоящего украшения альбома «Юдоль», который продавался на концерте в виниловом формате, причем Максим Аншуков подчеркнул, что тираж пластинок уже на исходе. Но «Ключевая» охотно играла композиции и из других своих альбомов — недавно возрожденный «Гоголь» из «Ан нет» и «Письмо» из «Нот в воздух».

В честь дня рождения Максим Аншуков вспомнил, как вообще появилось название «Ключевая». Было это в медицинском общежитии на улице Волгина, перед самым первым концертом. «Хотелось такое название, чтобы можно было пронести его дальше», - пояснил он. В момент создания группы музыканты «Ключевой» часто ходили на чужие концерты, но оказаться по другую сторону баррикад было для них делом довольно непривычным. Какое-то время им помогал справиться с волнением алкоголь, впрочем, вокалист не забыл напомнить зрителям и о его вреде.

Какой же день рождения без гостей? Эта миссия выпала певице Алевтине, которая, выйдя на сцену, спросила у зрителей: «Вы любите «Ключевую?»». Да — это же наша душа!» - хотелось ответить ей. И тандем будто бы в подтверждение этих невысказанных слов исполнил «Душеньку» из прошлогоднего альбома «Матрешка». Оттуда же были сыграны «Поздно», «Вьюга» и «Причаль», музыку к которой изначально написал гитарист Роман Смоленцев, попросив Максима Аншукова «по-соседски» сочинить для нее слава. Обычно вокалиста «Ключевой» такие диспозиции ставят в затруднительное положение, но на сей раз он справился довольно быстро.

Не обошелся концерт и без обещанной премьеры «Лодочка». Скромное судно доставляло прямиком в вечность:

Эта песня выше смерти,

Я тебе ее пою -

Мы с тобою будем вместе

Как ответ небытию.

За истекшие 29 лет смерть, увы, успела взять свою. Скончался звукорежиссер Валерий Черкесов, который работал также с «Калиновым мостом» и Найком Борзовым. Для «Ключевой» он сделал за ночь восемь вариантов песни «Уметь прощать», пересылая их из Кемерова, но в итоге самым удачным признал все же первый дубль. Максим Аншуков с благодарностью вспомнил об этом опыте, признавшись, что Валерий Черкесов своей работой помог пережить группе сильнейший кризис, фактически спаси и повести ее дальше.

Сейчас «Ключевая» вновь на подъеме. Музыканты пишут новый альбом, куда войдут как новые песни, вроде «Лодочки», так и переосмысленные старые, типа «Гоголя». Кроме того, Максим Аншуков объявил, что «Ключевая» берет годичную паузу, чтобы отметить через год свое 30-летие на одной из вместительных московских площадок.

