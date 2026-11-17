Исполнитель: Нора Нора, Название: «Покой», Стиль: рок, Год: 2026

Настоящий покой проистекает от полного доверия воле Божьей и тихой сердечной молитвы. Такая практика укоренена в православии, но с ней не солидарны католики. В западной церкви многие мистические переживания замешаны на каких-то болезненных откровениях и плотских ощущениях. Ярким примером является опыт Терезы Авильской, которой было видение, что ангел пронзил ее сердце, доставляя одновременно невыносимую боль и неземное наслаждение. Скульптор Бернини, ваявший статую монахини, превратил этот сгусток переживаний в странное проявление покоя на ее лице.

Эта коллизия вдохновила, судя по всему, группу «Нора Нора» на создание песни «Покой». В этой композиции есть, пожалуй, все, кроме покоя. Вокалистка Мария Норкина кбедительно воплотила образ мечущейся и сомневающейся героини, которая вроде бы и жаждет сильных эмоций, но при этом желает, чтобы они привели ее к покою. При этом, в отличие от Терезы Авильской, она молит сделать ее настоящей, «не причиняя боль». Но есть подрзрение, что такая миссия все-таки невыполнима.