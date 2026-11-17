Концерт группы «Монгол Шуудан» состоялся в «Шервуд пабе» в Мытищах 14 ноября 2026 года

Славная концертная площадкаотметила как раз в сентябре свое десятилетие. За этот срок у заведения сформировался мощный мул постоянно выступающих здесь групп, среди которых - «Крематорий», «СерьГа», «Ундервуд», «Заточка», «Биртман», «Гудтаймс» и др. В Москве они собирают огромные площадки, а в Мытищах меломанам предоставляется редкий случай послушать любимцев в камерной атмосфере.

Среди таких коллективов почетное место занимают первопроходцы анархо-рока в России «Монгол Шуудан». Их лидер Валерий Скородед и сам отметил недавно свой день рождения, поэтому двойной праздник зарядил мероприятие совершенно особенной энергетикой. Впрочем, как любит говаривать «монгольский» атаман, любое выступление для него — всегда праздник, и первые же песни «Седьмой патрон» и «Ниспровергатели идей» подтвердили данный тезис сполна. Поклонники принимались дружно поздравлять Скородеда с прошедшим днем рождения, а он скромно отвечал, что хоть повод и остался позади, ему все равно приятно. И щедро отдал тут же «Полцарства за коня».

Блок старых боевых хитов «Монгол Шуудана» стартовал с «Паровоза-анархии». Валерий Скородед и сам сравнил свой коллектив с паровозом, чудом докатившимся по ржавым рельсам до наших дней. Ну а вагончиками в этом громыхающем составе стали «Мама-анархия» («широко известная нашей целевой аудитории», по словам автора), «Правая победа» и «На белом коне». От избытка чувств зрители принялись скандировать неприличный аналог слова «зашибись». Приложив руку к сердцу, Валерий Скородед среагировал: «Знакомые с детства слова — сразу на душе тепло стало». Ну а у зрителей делалось теплее на сердце от гимна анархистов-безмотивников «Трын-трава», песни революционно настроенных матросов «Яблочко» и новой песни «монголов» «Только анархия — только хардкор».

Некоторым, правда, не терпелось побыстрее услышать прочие нетленки, но Валерий Скородед урезонил их замечанием, что они побыстрее хотят услышать любимую вещь и сразу «свалить домой». Поэтому после сверхзвукового боевика «Махно» была сыграна «жалостливая» песня бантик, позволившая зрителям немного отдышаться. И дальше вновь в самое пекло обоймой из зубодробительного альбома «Собственность — это кража»: «Заплати и свободен», «Бонивур», «Нас носило по степи» и «Хаос — порядка отец». Последнюю из них Валерий Скородед назвал своим ответтом «деклассированным элементам», которые повсюду ходят за группой и пишут порою на стенах слоган: «Анархия — мать порядка». По поводу же «Матросы денег не берут» он сказал, что группа выпустила ее только потому, чтобы продлить хронометраж перезаписанного альбома «Чересчур» - и никак не ожидала, что в ходе опроса поклонники ее признают лучшей песней на всей пластинке.

«Песней Черного Анархиста» Валерий Скородед дал суровую отповедь тем продюсером, которые в свое время после этой композиции хотели заполучить «Монгол Шуудан» под свое крыло, однако теперь уже некоторые из них отправились в ад, в то время, как группа живет, здравствует и стоит перед своими ценителями. Словосочетание «финский нож», упомянутое в песне «с коротким и емким названием» «Не моя забота», выстрелило на концерте, как чеховское ружье. Валерий Скородед заметил, что те, кто следит за его творчеством тщательно и внимательно, обратили внимание на кочующие из песни в песню одни и те же фразы. В качестве иллюстрации следом прозвучала «Финский нож», которую, по его словам, некоторые экзальтированные девушки ошибочно восприняли ранее как долгожданную историю про взаимоотношения полов.

Отыграв относительно безобидную песню «Медная монета», Валерий Скородед предупредил, что некоторые песни могут покоробить чьи-то уши, ведь формат мероприятия — 18+. К этому разряду относилась сыгранная после «Гранаты» и «Москвы» «Самара-городок», а также исполненная уже на бис «Лошадка». Однако поклонникам все было мало, поэтому прозвучал контрольный выстрел в виде «Винни-Пуха». Прощался со своими поклонниками Валерий Скородед крайне радушно, пожелав многих благ, а паче всего - «кайфа по жизни».