Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Держите ритм», Стиль: хард-рок, Год: 2026

Возможно, кого-то название нового альбома Владимира Кузьмина и удивит. Но не надо забывать, что тексты — это прерогатива русского рока, а вообще базовой категорией такого рода музыки является именно ритм и умение гитаристов и басистов играть в едином темпе с сердцем любой группы — барабанщиком. Показательно, что в заглавной песне альбома Владимир Кузьмин повествует именно о гитаристе, который больше всего заботился в коллективе о ритмической составляющей. В этой песне есть соло на ударных, как, впрочем, и в следующей за ней «Плюс один» (посвящение девушке-космонавту с которой герой стремится проникнуть в ракету любой ценой, используя в итоге принцип клубных гостевых списков.

Замысловатые сюжеты нынешних песен Владимира Кузьмина — это отдельная тема. В каждом своем позднейшем альбоме музыкант находит, чем удивить слушателя в этом плане. За романтико-космической эпопеей бывалого клубного тусовщика следует пронзительная «Моя друзья» с обескураживающим признанием, что без верных камрадов даже толком не сходишь в кино. К прослушиванию песни «Девяностые» подходишь с трепетом: мы же помним, какой триумф ждал именно в тот период Владимира Кузьмина после выхода альбома «Небесное притяжение». И артист действительно превозносит означенную эпопею, правда приводит в пример отнюдь не свои творческие достижения, а казино, девушек и деньги!

Впрочем, в «Целительной ните» внимание заостряется все же на одной-единственной барышне, а звучание песни уносит уже не в 90-е, а на десятилетие-другое раньше. Такую воздушную мелодию можно легко себе представить в советском фильме о Мэри Поппинс. Эффект закрепляется в следующей песне «За горизонт».

В песне «Дон Периньон», вопреки ее названию, Владимир Кузьмин нам устраивает путешествие в славных город Магадан, где номера поездов объявляют охрипшие динамики (нельзя не заметить игривую. отсылку к названию группы «Динамик»). «Сто бессонных ночей» - прекрасная баллада о несбывшейся любви, готовая встать в один ряд с «Когда меня ты позовешь», «Сибирскими морозами» и «Небесами».

«Розовые очки» - тонкое проявление свойственной нынешнему Владимиру Кузьмину самоиронии. Идиллический отдых в тропиках оборачивается для героя жутким разочарованием. Этот озорной запал не теряется же до конца альбоме. Уморительную песню «Том Джонс» Владимир Кузьмин спел от лица недалекойж фанатки, которая могла бы сказать примерно все то же самое и про него самого. Ну а в «Экспедиции» Владимир КузьминЮ возможно, спародировал тех, кто почем зря обвиняет его в «акынстве» и надуманности некоторых сюжетов: герой отправляется на Крайней Север, где щедрый чукча дарит ему жену на ночь.

Столь достойный материал Moroz Records красиво издал на CD. Уже привычный глянцевый диджипак радует нас всеми текстами альбома, а на рабочую сторону компанкта нанесен пит-арт с названием альбома и графическим выражением идеи ритма!