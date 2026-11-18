Исполнитель: Старый револьвер, Название: «Новая эра», Стиль: альт-рок, Год: 2026

Группа «Старый револьвер» образовалась 14 лет назад в Белгороде. До этого музыканты играли в разных коллективах, а потом объединили усилия, чтобы бескомпромиссно рубить яростный альтернативный рок. К своему 12-му дню рождения они выпустили сингл «Новая эра».

Заглавие песни причудливо сочетается с названием самой группы. На дворе XXI век, технический прогресс ушел далеко, а люди по-прежнему действуют варварскими методами, управляемые циничными кукловодами свыше. Эта прискорбная диспозиция нашла прямое отражение в первобытной злости, присущей подаче этого трека. Действие «Новой эры» происходит на фоне кровавых новостей на телеэкране, которые зачитываются на контрасте с ураганным саундом песни обычным тоном.

Герои песни не желают мириться с таким лицемерием и не хотят становиться очередным звеном в мировой пищевой цепи. Запал песни вдвойне похвален с учетом того, что родной для музыкантов Белгород — не самый спокойный регион, но они упорно продолжают творить и сопротивляться, несмотря на ежедневный ад за окном.