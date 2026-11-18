Исполнитель: Я-Ха, Название: «Смертоносица», Стиль: акустический этно-панк, Год: 2026

Год 1998-й стал временем слома парадигм в российской музыке. Я-Ха (Яков Соколов), который вынашивал как раз в этот период свой новый альбом, умудрился погрязнуть в личном кризисе 27-ми лет, что напрямую отразилось на готовящихся песнях. Программу он фиксировал дома, было не до изысков — и даже барабаны Олега Куковича из "Дочери Монро и Кеннеди" наложили уже задним числом на его кривоватый аккомпанемент.

Первые слушатели альбома чаще морщились. Со временем Я-Хе удалось усовершенствовать запись, но и сейчас она производит довольно противоречивое впечатление. С текстами все понятно: они выполняли для, автору психотерапевтическую функцию, причем экзистенциальный вектор был чаще всего верным.

Такие вещи, как "Я валяюсь на дороге" и "Про Московское шоссе" знаменовали собой путешествие в потемки истерзанной души, а конкретные топосы были лишь некоей ширмой для напряжённого само анализа. Обращения к Христу и Богородице полны отчаяния и болезненного желания побыстрее очутиться в Их вечных обителях. "Вера" - потрясающее свидетельство о том, что даже на самом дне уповающий на Бога человек сохраняет внутренний огонь, но даже здесь все отравлено болью.

Музыкальное наполнение альбома кажется, наиболее уязвимым. Я-Ха предпочитал тогда этнопанк и своеобразно понятое камлание, утверждая, что шаманом можно считать любого, кто способен ввести в транс хотя бы самого себя. В результате абсолютно все песни "Смертоносицы" напоминают "Торчок" актюбинской "Адаптации". И даже народные "Валенки" и "То не вечер" исполнены ровно в той же манере! Момент истины наступает в 15-минуитном коллаже "Все идет вверх", когда среди фрагментов чужих песен "Палата номер 6", " Немое кино" и "Все идет по плану" Я-Ха вдруг и впрямь затягивает "Торчка"!

В итоге 60 с гаком минут альбома превращаются для слушателя в довольно серьёзное испытание. Не исчезает оно до конца и ко второму диску, представляющему собой запись первого концерта Я-Хи в питерском "Зоопарке". Парень заметно волновался, что хорошо прослеживается по его приветственным и прощальным словам. Но когда второй песне "Про Московское шоссе" тандем Я-Хи и Олега Куковича нехило так раскочегаривается, превращаясь в полноценный панк-бэнд и находя понимание у зала. Спасибо "Выргороду", который достойно зафиксировал этот документ эпохи на CD в пухом диджипаке. А из 28-мистраничного буклета мы, в частности, узнаем, что сказал автор " Торчка" Ермен Ержанов по поводу данного альбома.

