Исполнитель: Mediterranean Deconstruction Ensemble, Название: «Day De Senar», Стиль: этно-джаз, Год: 2018

Крайности сходятся, особенно — в музыке, которая работает с тонкими материями, в мире которых все в итоге закольцовывается. Джазовый пианист Григорий Сандомирский много лет интерпретировал музыку сефардских евреев в группе «Лампа Ladino». А вот в проекте Goat’s Notes он, напротив, занимался тотальной деконструкцией. Обе эти линии рано или поздно должны были пересечься, и это произошло в формации под названием Mediterranean Deconstruction Ensemble.

Своего рода модель, по которой работает деконструкция, дана в первой же композиции «Ashorer Shira». Сначала мы слышим вполне привычную уху традиционную средиземноморскую мелодию на этническом инструменте. Затем в дело вступают академично звучащие клавишные, но эта краска, несмотря на строгую подачу, таит уже некоторый момент своеволия в интерпретации. И вот уже саксофон производит дерзкую ломку первоначального замысла, сводя все к авангардному озорству.

Заглавная «Day De Senar» стартует с взвинченной «аукцЫоновщины». Но женский голос пытается придать этой стихии некую оформленность — в духе ностальгических 60-х, каковыми они были, например, в пении Имы Сумак. В «Arrelumbre Arrelumbre» женская жажда традиции приобретает практически молитвенные формы. Но авангард берет мощный реванш уже в следующем треке «La Rosa Enflorese». Вновь собрать осколочки воедино музыканты пытаются в « Oriental Brill».

«Моrenika» - ласковое затишье пепед бурей. И вновь авант-джазлвое камлание в сменяющей ее «Ay, Ke Si Te Fueres A Banar Novia» и страдания Буриданова осла, застывшего в нерешительности между двумя полярными творческими стратегиями в «Dadnos A La Novia». Буйство красок средиземноморских пляжей берет свое в солнечном танце «Dadnos A La Novia».

Обратный, по сравнению с первым треком, вектор прочерчен в «Ayuha As-Saqi»: академические клавишные звучат уже как-то виновато, а этническое начало в вокальных экзерсисах спокойно и уверенно возвращает бразды правления себе. Финальная «Dance Away, Shin-Pey!» вообще звучит так естественно, что высчитывать долю традиции и авангарда здесь как-то и не тянет. Ради достижения этого эффекта, вероятно, и затевался весь эксперимент.