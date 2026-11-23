Фестиваль в честь 40-летия Свердловского Рок-клуба состоялся на московской ВТБ «Арене» 21 ноября 2026 года

Несмотря на то, что организация существовала всего несколько лет, она во многом предопределила облик всей нашей рок-музыки за все эти девятилетия. Восьмидесятые прошли под знаком групп «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», В девяностых наступил настоящий бум на «Агату Кристи». А уже в в самом начале XXI века выстрелили Сергей Бобунец со «Смысловыми Галлюцинациями», который в тренде до сих пор. Во все эти перипетии гости четырехчасового фестиваля смогли погрузиться полностью.

В самом начале концерта зрители стали свидетелями символического возведения на сцене знаменитого здания Рок-клуба на Володарскоого. Сварщики на нескольких ярусах делали свое дело на нескольких ярусов под звуки «Эта музыка будет вечной» «Наутилуса Помпилиуса». Несмотря на то, что Вячеслав Бутусов не участвовал в фестивале (на следующий день его нынешняя команда «Орден Славы» играла концерт в другом месте), отсылки к его творчеству присутствовали абсолютно во всех сетах.

Группа «Чайф», которая открыла марафон, исполнила песню «Белая ворона», повествующую о личном знакомстве с участниками «Нау» и содержащую мелодическую тему из их «Взгляда с экрана». Другие песни «детей уральских гор», тоже имели к тем временам непосредственное отношение. «Шаляй-валяй» игралась, по словам лидера команды Владимира Шахрина, уже на Первом фестивале Свердловского Рок-клуба, несмотря на то, что другие поколения знают ее скорее по фильму «Стиляги». Под эту вещь на экране помянули Илью Кормильцева, Евгения Горенбурга, Егора Летова и многих других ушедших в вечность рокеров. «Рок-н-ролл этой ночи» восрешала историю концерта Майка Науменко и Виктора Цоя в Свердловске в 1983-м. Эти и другие вещи с «чайфами» сыграл гитарист группы Blues Doctors – представитель уже нынешней генерации екатеринбургских рокеров. Ну а «Поплачь о нем» музыкантом помог исполнить Детский хор Радио «Орфей» - рок-звезды будущего. «Это не наши дети! - пояснил гитарист «Чайфа» Владимир Бегунов. - С нами, но не наши...»

Еще ребенком был Сергей «Буба» Бобунец, когда в 1989-м пришел вступать с согруппниками в Свердловский Рок-клуб. Об этом он рассказал в перерыве между настройками основных участников действа на импровизированной малой сцене ВТБ «Арены» ведущим Евгению Маргулису и Андрею Куренкову. Администратор Рок-клуба Рудольф Стерхов и президент Николай Грахов спросили ребят, как же называется их группа. ««Серп и молот», - гордо ответили те. Члены комиссии начали в голос смеяться над новобранцами и посоветовали прийти им в следующий раз. Через год музыканты с уже взятым на щит названимем вступили-таки в Рок-клуб. Их первый концерт, состоявших из трех песен, завершился включением света в зале и выключением аппаратуры. Примерно тогда же Рудольф Стерхов, дружески приобняв Сергея Бобунца, сообщил ему, что «глюки» никогда не обретут популярность, а в противном случае готов поставить ящик коньяка. Недавно бывший администратор встретил Бубу и признал, что должен ему ящик коньяка, но уже «вечно трезвый» музыкант простил ему проспоренной. Искрометный экскурс Сергея Бобунца увенчался в ВТБ «Арене» исполнением «Крыльев» «Наутилуса Помпилиуса» под гитару.

В основном сете коллектив Бубы тоже показал немало эксклюзивов. Чего только стоила «Огни Урала», исполненная со скандально известным пранкером Алексеем Столяровым. Лексус вспомнил, как в Сочи решил разоблачить бывшего директора ЦРУ, но звонок срывался из-за сломанного компьютера. На свое счастье, пранкер тут же встретил прямо на улице Сергея Бобунца, который, выслушав проблему, тут же пригласил товарища к себе в офис, и исторический трансатлантический созвон все-таки состоялся. Удивляться тут не приходится, ведь Бубе присущ и планетарный масштаб. Во всяком случае, свой хит «Звезды 3000» он посвятил исполнившему свою детскую мечту космонавту Сергею Прокопьеву, который тоже был в зале.

Между «Чайфом» и Сергеем Бобунцом тоже был весьма примечательный сет, состоящий из сборной Свердловского Рок-клуба — ключевых участников групп «Настя» и «Урфин Джюс». И здесь незримо присутствовал Вячеслав Бутусов, так как Настя Полева спела «Снежные волки» на его стихи и «Летучий фрегат» «Наутилуса Помпилиуса». Лидер «Урфин Джэюс» Александр Пантыкин и гитарист Егор Белкин исполнили «Контакт», «Лишнюю деталь» и «Человек наподобие ветра». В финале сета «ветеранов» к ним присоединился Владимир Шахрин на песне «Всему свое время». Уже на малой сцене Александр Пантыкин спел под аккомпанемент клавишных «Полный круг» в память об Илье Кормильецеве. Вадим Самойлов же дал прогноз, что скоро будет открыто новых имен российского рока, так как во многих школах (в том числе и в Екатеринбурге) есть свои ВИА.

В качестве хедлайнера фестиваля Свердловского Рок-клуба Вадим Самойлов представил короткий, но ураганный сет, который начал, ни много, ни мало, с «Как на войне». В «Черной Луне» музыкант дал воможность спеть определенные строчки только залу, активируя хоровое пение возгласами вроде «что происходит?» или «и...» А в «В интересах революции» первые два припева вместо Вадима Самойлова эффектно исполнили его музыканты. «Сказочную тайгу» он предварил зазывным слоганом: «Говори, Москва, разговаривай, Россия!» Впечатляющим финальным аккордом стало исполнениие всеми участниками фестиваля (включая Детский хор Радио «Орфей») «Прощального письма» «Наутилуса Помпилиуса».