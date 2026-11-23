Исполнитель: ННТКЗ30, Название: «Хармс», Стиль: мелоднеламация, Год: 2026

Мы говорим, современный русский музыкальный авангард, а подразумеваем — Даниил Хармс. И, соответственно — наоборот. Писатель-ирреалист идеально совмадал мировоззренчески с нашими рокерами-экспериментаторами: в меру мрачен, не в меру смешон, а в конечном итоге — все это ради того, чтобы стать ближе к Богу, ведь и его отец Иван Ювачев эволюционировал из народовольца в писатели-богословы. Хармса переосмысливали «Гражданская оборона», «Красные Звезды», «Кирпичи», музыканты «АукцЫона» и многие-многие другие.

Надеемся, когда-нибудь нас ждет полновесный музыкальный трибьют Даниилу Хармсу. А пока к воплощению этой идеи максимально близко подошел электронщик Макс Рогов из группы «ННТТКЗ30» («Никогда не верь тому, кому за 30»). Создав бряцающие музыкальные подкладки, не отвлекающие от главного, он пригасил несколько десятков единомышленников прочесть около 60-ти произведений Хармса — от разрозненных дневниковых заметок и черновиков писем до стихов и философских трактатов. Среди участников сборника, например, есть «Уральский пельмень» Андрей Рожков, и это совпадение с корнем фамилии самого Макса Рогова — сама по себе хармсовщина.

Как верно подмечает один и из чтецов Денис Третьявов («Братья Тузловы», «Церковь детства»), почти все фигуранты куда-то торопятся, и это очень верное замечание. Даже профессиональный актер «Коляда-театра» Олег Ягодин («Курара») взахлеб выстреливает какими-то скороговорками. Иногда подобная суета дает ярко выраженный комический эффект. Мы-то, например, привыкли читать детям «Иван Иванович Самовар» патетично, ведь там и бабушка «даже с палочкой пришла». А Гордон Шамуэй подает это настолько скомканно и равнодушно, что становится еще смешнее. Если филолог Ролан Барт писал о «нулевой степени письма», навязывающей буржуазные ценности, то здесь — нулевая степень чтения.

Несколько участников проекта, впрочем, предлагают некую эталонную манеру — чтобы мы не забывали, несмотря на всю абсурдность текстов, как оно должно быть. Таков Ермен «Анти» Ержанов из актюбинской «Адаптации», читающий с толком, с расстановкой, вполне по актерски. Причем ведении произведения разных жанров. Апокалиптический «Гнев богов» он произносит истошно, а «Злое собрание неверных» - нараспев. Полшага до песни остаеься в «Дне» у Дениса Третьякова, который тем самым ломает, выявленную им же закономерность. По-хорошему основателен и Андрей Машнин в «Отце и дочери, причем здесь тот редкий случай, когда и музыкальная ткань очень тесно соприкасается с текстом: пронзительный звук саксофона иллюстрирует предсмертное пение маленькой героини.

«Выргород» издал «Хармса» в двойном диджипаке с выборочной лакировкой, образующей силуэт Хармса на обложке. Причем трек-лист написан как бы беспорядочно от руки (в том числе — и под дисками), но и это видимо, часть общей авангардной стратегии релиза из разряда быстрого чтения — чтобы это слово работало само по себе — без малейших спекуляций и манипуляций. И ведь работает!