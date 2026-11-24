Исполнитель: Рок-Синдром, Название: «Седьмая стихия. Точка сборки», Стиль: симфо-метал, Год: 2026

Недоброжелатели привыкли считать хард-рок кондовым и «непродвинутым» музыкальным жанром. Этот стереотип всеми силами разрушает группа «Рок-Синдром». Десять лет назад они выпустили тяжелую сюиту на текст стихотворной сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок», превратив ее в самый длинный рок-н-ролл в мире. Теперь труженики тяжелого фронта обратили свои взоры к иного рода классике — музыкальной!

Материал инструментального мини-альбома с основательным названием «Седьмая стихия. Точка сборки» отчасти уже известен поклонникам «Рок-Синдрома». Так, «Полет Шмеля» Николая Римского-Корсакова коллектив представил в 200 bpm еще в 2018 году. Теперь сверхбыстрая и техничная миниатюра заняла свое достойное место в надлежащем контексте. Под силу «Рок-Синдрому» оказалось и другого рода воспарение - «Полет валькирий» Рихарда Вагнера, где как раз много мрака и тяжеловесности. Подобные настроения музыканты умудряются добавить даже в «Тему Лебедя» из «Лебединого озера» Петра Чайковского. Довольно мрачным и размеренным видится и пребывание «В пещере горного короля» из «Пер Гюнта» Эдварда Грига.

Интерпретации «Рок-Синдрома», безусловно хороши. Но в них есть потенциал существования не в изолированном в виде, а в рамках произведений крупной формы. Слушая «Арию Мефистофеля» Шарля Гуно и «Прелюдию С # минор» Сергея Рахванинова так и представляешь их, например, в блэк-металлической опере.