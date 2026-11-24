Исполнитель: St. Vagina Dentata и Леша Закон, Название: «Боковушка», Стиль: бардкор, Год: 2026

От первопрестольной Скотобазы до Златоглавой Твери всего-то рукой подать. Каких-то три-четыре часа на тряской боковушке — и можно писать сплит-альбом. Кто не помнит, это такая подзабытая в наше время забава, когда музыканты двух разных проектов объединяют усилия, перепевают нетленки друг друга и творят нечто небывалое на основе уже давно известного и любимого.

Адепты всегда актуального стиля скотокор St. Vagina Dentata и альтернативный шансонье Алексей Глухов (Леша Закон) ищут и находят в этих четырех треках множество точек соприкосновения. Начинается мини-альбом с эпического интро «Мой Глухов», где грозно цитируется строка поэтессы Ярсвет1 «Мой бог меня рабом не называл». Но мы-то знаем, что те, кто не считают себя рабами Бога, раболепствуют греху.

Эту нехитрую истину подтверждают все три песни альбома, а тем паче — совместная «Боковушка», живописующая плюсы низкокомфортного железнодорожного путешествия. Путь до Улан-Удэ — неблизкий, но герои не унывают, ведь в шумной компании и за терпкими напитками время проходит быстрее. К тому же находится и позитивный момент пребывания на боковом месте в конце вагона — близостть к туалету. Разоблачает же себя герой цитатой из «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Олега Митяева: в этом показном благодушии видна отнюдь не радость жизни, а слепая покорность судьбе.

Свою жизненную неустроенность этот люмен вымещает на женщине. Песню Алексея Глухова «П… бабу» St. Vagina Dentata исполнила под аккомпанемент балалайки Никиты Ефимова («Кукишъ», «Аборт мозга»), и в этом ходе видна отсылка к Шарикову из фильма Владимира Бортко «Собачье сердце». К тому же вокалист S.V.D. Бальтазар Грин «подбадривает» абьюзера саркастичными призывами, типа «будь мужиком!»

Закономерный итог такого «досуга» - погружение на самое дно общества. Процесс этот убедительно зафиксирован в финальной «Бухать с бомжами». Теперь уже Леша Закон перепевает хит St. Vagina Dentata под гитару — и звучит сие настолько органично, будто он сам все и сочинил.

«Боковушка» выпущена «Изоляцией Рекордс» на красивой красной кассете — и вот этот вид отдыха уже не для люменов, а для эстетов. Сам формат издания расставляет все окончательные акценты почище интонаций и аранжировок…