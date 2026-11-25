Концерт группы «СерьГа» состоялся в ДК имени Горбунова 20 ноября 2026 года

Четырьмя днями раньше лидер группы Сергей Галанин отметил свой 65-летний юбилей, к чему и было приурочено это событие. Но праздник был омрачен пневмонией, которой заболел музыкант. В итоге питерский концерт пришлось отменять, а в Москве выступление состоялось. Причем «небольшой концертик», который анонсировал Сергей Галанин, длился без малого три часа.

В преддверии выхода «СерьГи» на сцену зрители слушали включенные организаторами песни юбиляра, выпущенные в последние годы. Едва появившись перед залом, Сергей Галанин принялся подпевать звучавшей заглавной песне нового альбома «Старый дом», не забыв показать жестами и упоминавшегося в тексте «дымчатого кота». Но началась программа с важнейшего напоминания себе и всем остальным «Не будь атеистом», а уже следующую вещь «Чай с лимоном (Папе)» Сергей Галанин предварил щедрой благодарностью «людям добрым и не очень». Выход из «Сказочного леса» вел, конечно, к «Чистоте», которую музыкант представил вдвойне уместными в данной ситуации словами: «Вашими молитвами». Ибо без поддержки свыше продержаться ему было явно непросто.

Однако Сергей Галанин находил еще силы шутить по поводу своего состояния. После «Крыльев за спиной» он сказал: «На этом наш концерт… продолжается». На это басист Сергей Крынский разочарованно протянул: «А я уж было думал — по домам». Однако на деле «СерьГа» дрейфовала к «Старому дому», начав представлять материал свежей пластинки с песни «Горячее сердце». По этому поводу Сергей Галанин похвалился залу двухгрифовой гитарой, подаренной ему Гариком Сукачевым к нынешнему юбилею. До этого партнер по «Бригаде С» преподнес ему маленькую акустическую гитарку 20 лет назад, которая используется на концертах «СерьГи» регулярно. Сергей Галанин заметил, что если будет получать от друга гитары с такой же периодичностью, то надеется стать обладателем еще хотя бы трех инструментов.

Песни из альбомов «Старый дом» («Когда-нибудь», «Мы покидаем города», «Остановите планету») и «Голоса» (заглавную, «Белый парус» и «Все будет хорошо») «СерьГа» сыграла с Алисой Вокс, названной юбиляром «королевой Питера и принцессой Москвы». Певица работает ведущей на «Нашем Радио» и, когда однажды Сергей Галанин пришел к ней на эфир, предложила ему спеть в своей песне. Дуэт состоялся, после чего лидер «СерьГи» предложил ей записаться уже в шести вещах, а теперь мечтает и о совместной пластинке. «Оседлал Алису по полной программе!» - рассмеялся Сергей Галанин. И будто в подтверждение этих слов доверил ей женские партии и в более старой вещи «Так, только так», записанной ранее с ГильZой. Ну а когда Алиса Вокс уже удалилась за кулисы, музыканты адресовали ей вдогон ее любимую «Теплый воздух от крыш». Ретроспективу продолжилась элегичной «Дверью на замке».

Друг Сергея Галанина — актер Максим Лагашкин — вышел на сцену с подарком. Но так просто боевого товарища рокер не отпустил. Вспомнив, что «раз в 15 лет» (на самом деле — чуть чаще) они вместе исполняют любимый боевик зрителей «Приметы», Сергей Галанин усадил и на этот раз Максима Лагашкина за ударную установку. А сам вспомнил, как познакомился с актером в Киеве, где они пили и играли джем-сейшн.

Демарш театральной братии продолжился и в пространном блоке поздравлений в адрес Сергея Галанина от Василия Мищенко, Дмитрия Бродецкого, Максима Литовченко и Александра Клюквина. Растроганный теплыми стихотворными строками Сергей Галани, исполнил пару песен из прошлого века - «Мы дети БГ» и «Я вижу солнце». Скончавшегося же на днях Александра Чернецкого он помянул песней «Эпоха», которую два года назад посвящал памяти гитариста «СерьГи» Сергея Левитина. «Колокольный звон» и «Я бурый медведь» исследовали прихотливые извивы необъятной русской души.

Несмотря на то, что «СерьГа» была на сцене уже два часа, Сергей Галанин пошутил, что концерт только что якобы перевалил за свою первую половину. Но по насыщенности оставшегося отрезка так оно, по большому счету, и было. Ведь до финала вечера «СерьГа» сыграла «Кусочек неба» с театрализованными вставками про Яузу и Волгу и кусочком «Песня Яшки-цыгана» из «Неуловимых мстителей», зажгла «звездное небо» из мобильников зрителей на «Дороге в ночь» и устроила хоровое пение советской «Течет река Волга». Сергей Галанин побывал освобожденным вокалистом на «Тебя не сломать», «Хороводе» и «Моем друге», а также отдал дань Владимиру Высоцкому в «Корабли постоят». Достойным прощальным аккордом стала «Спасибо, люди!» с участием вернувшейся Алисы Вокс.