Исполнитель: CosmoCats, Название: «Вечная Зима», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Русская удаль нынче в цене. И как же бодрит, когда группы, типа «Элизиума», затягивают в ска-панке «Три белых коня» и иные предновогодние красоты! Участник группы Егор Баранов знает это не понаслышке, иначе бы бы в рамках своего проекта не представил бы разухабистую «Вечную Зиму». Правда, не все здесь так просто: сразу обращает на себя внимание обложка, где русская тройка запряжена не в привычные сани, а в ветхий «Жигуленок». То есть тут явно не катаются с ветерком, а просто взяли кого-то на буксир.

В самой песне много примет русской зимы, но поставлены они в неожиданный контекст. Скажем, зима распространяется здесь также на апрель и на другие теплые месяцы. Также мороз и вьюга провоцируют плохую видимость, смешивая время дни и ночи. В этом постоянном холоде «сигма-человек» практически сразу после своего рождения стремительно превращается старика. Но при этом он успевает наломать немало дров, поскольку восемь раз отменяет и сотню — рубит. И неважно — Тверь за окном или Кострома, ситуация везде примерно одна и та же.