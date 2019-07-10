Жительнице Бурятии отказали в получении жилья после 55 лет ожидания

20:39

Администрация Улан-Удэ незаконно отказала в получении жилья горожанке, которая простояла в очереди 55 лет, однако суд принял сторону пенсионерки.

"Местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий. В настоящее время ее очередь значится под № 2, однако Администрацией города Улан-Удэ гражданке отказано в предоставлении жилого помещения, ссылаясь на отсутствие у нее статуса "малоимущая". Жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 1 марта 2005 года, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не требовалось признания таких лиц малоимущими", - цитирует ТАСС сообщение прокуратуры республики Бурятия.

Советский районный суд Улан-Удэ обязал городскую администрацию предоставить жилье горожанке в течение трех месяцев. Верховный суд оставил решение суда без изменений.