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Жительнице Бурятии отказали в получении жилья после 55 лет ожидания

20:39 10.07.2019
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Администрация Улан-Удэ незаконно отказала в получении жилья горожанке, которая простояла в очереди 55 лет, однако суд принял сторону пенсионерки.

"Местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий. В настоящее время ее очередь значится под № 2, однако Администрацией города Улан-Удэ гражданке отказано в предоставлении жилого помещения, ссылаясь на отсутствие у нее статуса "малоимущая". Жилищным кодексом РСФСР, действовавшим до 1 марта 2005 года, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не требовалось признания таких лиц малоимущими", - цитирует ТАСС сообщение прокуратуры республики Бурятия.

Советский районный суд Улан-Удэ обязал городскую администрацию предоставить жилье горожанке в течение трех месяцев. Верховный суд оставил решение суда без изменений.

Темы: Недвижимость
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 23:13
Гость: Павел__

"В России квартир и домов в собственности граждан сейчас уже больше, чем количество семей!"
- охотно верю в это, платный подвальный, потому что представляю сколько плесени в стране расцвело при вове, и сколько квартир у того-же сечина-шувалова-и-прочих...
Только, как верно указал классик, "Если в среднем на каждого человека приходится один бифштекс, но один человек съел три бифштекса - то двое остались голодными.
Вот так-то, пригожинец!
"А дама сия 27 лет стояла на очереди при коммуняках" - со времен "коммуняк" уже 30-ть лет прошло, подвал ольгинский, и из них последние 19-ть - при твоем несменяемом сказочнике!
10.07.2019, 22:20
Гость: Курилка

РФ правопреемница СССР, и эта гражданка в праве получить денежную компенсацию за просрочку исполнения своих прав, и отстаивать это своё право вплоть до Евросуда.
10.07.2019, 22:08
Гость: Виктор

Дружок! В России квартир и домов в собственности граждан сейчас уже больше, чем количество семей! И как назвать тогда ЕС, где две трети людей живут всю жизнь в арендованном жилье? А дама сия 27 лет стояла на очереди при коммуняках, которые, почему-то, не обеспечили её жильём?
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