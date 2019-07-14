На Урале общежитие продали вместе с прописанными в нем людьми

13:36

В Нижнем Тагиле заводское общежитие пустили с молотка вместе с прописанными в нем людьми. От жильцов новый хозяин здания потребовал выкупать комнаты или выселяться. Это бывшие сотрудники котельно-радиаторного завода. Кто-то живет здесь с 70-х, кто-то — с 80-х годов. В советские годы комнаты от предприятия получили все, кто нуждался в жилье.

Но в июне 2018 года предприятие объявили банкротом. Появился конкурсный управляющий. С молотка ушли цеха, оборудование и все социальные объекты некогда перспективного завода.

Новый владелец здания — бизнесмен из Екатеринбурга Никита Налобин - предложил жильцам выкупить комнаты (возможно, в рассрочку) или освободить занимаемые квадраты. Обитатели общежития, среди которых есть пенсионеры и инвалиды, заявили об отсутствии возможности выкупить единственное жилье.

«На каком основании с нами так обошлись?! Продали вместе с людьми»», — сказала Наталья Сосновских в интервью НТВ. «Теперь мы как отработанный материал — иди, куда хочешь?» — поинтересовалась она. Другая жительница дома Юлия Ильина сообщила, что ей некуда идти. «Я должна поставить палатку с мамой-инвалидом? На газон, наверное, пойдем», — сказала она.

Из 127 жильцов постоянную регистрацию в доме имеет лишь 31 человек. Остальные прописаны в общежитии временно, сказала изданию «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура Орджоникидзевского района Нижнего Тагила проводит проверку по сообщению о возможном нарушении жилищных прав граждан», — пояснила она.