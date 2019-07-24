Каркасное строительство. За и против

11:06

Сложилось мнение, что каркасные строения пригодны только для временных построек или дачного летнего домика

Так и было до недавнего времени. С появлением новых материалов и усовершенствования технологий, каркасный дом может быть теплым и надежным. К тому же такой вид строительства имеет ряд преимуществ.

Фото с сайта 2house.ru

Всесезонность

Каркасное строительство не привязано к сезонам. Работы можно проводить в любое время года, исключая лишь процесс возведения фундамента.

Сжатые сроки строительства

Готовый к проживанию дом при использовании каркасной технологии можно получить в короткие сроки. Строительство может занять около 3х месяцев, при этом возведение аналогичного по квадратуре кирпичного сооружения, требует больше полугода.

Не требует времени на усадку

Дома из кирпича или бревен требуют времени на усадку, которая необходима для сохранности финишной отделки стен. Длительность процесса может иногда достигать 7 месяцев. В каркасном строении чистовую отделку можно начинать сразу после возведения, а используемые плитные материалы не требуют предварительной подготовки и значительно облегчают работу.

Доступная цена

Доступная стоимость материалов, возможность не привлекать тяжелую строительную технику из-за легкости стройматериалов, приемлемые цены на монтажные работы делают каркасное строительство самым низкозатратным, по сравнению с другими.

Фундамент

Из-за легкого веса стен каркасные дома не требуют массивного фундамента, достаточно будет ленточного с мелким заглублением. На подтапливаемых участках вблизи рек каркасное строение с использованием свайного фундамента – беспроигрышный, а зачастую и единственный вариант.

Теплый дом

Благодаря используемым материалам, каркасные строения отличаются низкой теплопроводностью, что поможет хорошо сэкономить на отоплении в будущем. А в жару в доме будет сохраняться комфортная температура.

Плюсом является и то, что в зависимости от климатических особенностей, будущий домовладелец может сам варьировать толщину утеплителя.

Внешний вид

Проект будущего дома не ограничен в исполнении. Технология строительства позволяет воплотить в жизнь практически любые архитектурные решения. Можно создать множество вариантов дизайна дома, которые впишутся в существующий на участке ландшафт.

Экологичность

Использование в каркасном строении материалов из дерева (продуктов переработки натурального сырья). Например, плиты ОСБ, минвата. Они создают здоровый и комфортный микроклимат.

Возможность перепланировки

Все предусмотреть невозможно, и если возникнет необходимость, в каркасном строении не составит труда возвести перегородку без особых затрат времени и средств.

Долговечность

Если соблюдаются все условия монтажа, то такой дом может прослужить и до 100 лет.

Каркасное строительство, конечно, не может заменить традиционные здания из кирпича или дерева, но служат неплохой альтернативой при ограниченном бюджете, без потери показателей качества будущего дома.

Источник: www.karkas-na-veka.ru/